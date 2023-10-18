國際譴責加沙慘案　拜登訪以受壓　熱情擁抱內塔尼亞胡尷尬溢屏

以色列10月7日遭巴勒斯坦極端組織「哈馬斯」（Hamas）突襲後，以方8日宣戰，大舉報復。來到17日，位於加沙阿赫利阿拉伯醫院（Al Ahli Arab Hospital）被炮火擊中，逾500人死亡。而美國總統拜登（Joe Biden）此時訪問以色列對盟友表達支持，立場非常尷尬。



拜登抵達以色列特拉維夫，以色列總理內塔尼亞胡在場迎接。拜登下去後，他與內塔尼亞胡亞互相走向對方，並且「熱情擁抱」。

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拜登與內塔尼亞胡一同會見記者，稱阿赫利阿拉伯醫院17日被空襲顯然是另一隊伍所為，不是以色列：

阿赫利阿拉伯醫院17日遭空襲，大批病人、家屬及醫護人員葬身於此，不少國家與民眾的怒火一觸即發。多國都有示威者上街抗議。

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拜登此行本為表示對以色列支持，並會晤其盟友、以總理內塔尼亞胡——醫院卻在拜登出行前發生恐怖襲擊，令拜登備感尷尬。

當地官員稱醫院受襲事件中，至少500人死亡，不少都是婦孺。

以巴雙方互相指控對方發射的炮彈導致慘劇。

巴勒斯坦駐日本代表賽亞姆（Waleed Siam）指，在事發前約1小時，以色列曾向醫院發出炮彈警報。哈馬斯下屬武裝派別「卡桑旅」發表聲明稱，炮擊特拉維夫是為報復平民遭受屠殺。

以色列否認空襲醫院，反指是伊斯蘭聖戰組織由加沙射向以色列的火箭導致醫院中彈。以軍又主張是巴方發射火箭彈出現失誤，導致事件。

國際社會普遍譴責事件，而這宗襲擊正值美國總統拜登出訪中東前夕，他原定到約旦與埃及、巴勒斯坦自治政府領袖的峰會則臨時取消。白宮解釋是當地就事件舉行三天哀悼期而臨時告吹。