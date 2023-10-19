英偉達：L40S晶片遭美國列入對華出口限制　新產品或無法如期開發

美國政府10月17日公布限制對中國出口晶片的新規則，擴大對華先進晶片的範圍，其中英偉達（Nvidia，又名輝達）多款晶片首當其衝，包括H800、A800、L40S等晶片，該公司警告，新限制可能影響公司開發新產品的進度。



美國全國廣播公司（NBC）18 日報道，英偉達17日向美國證交會（SEC）提交的文件顯示，華府的新限制措施適用於A100、A800、H100、H800、L40、L40S及RTX 4090晶片。

英偉達指出，L40S晶片在8月面世，用於為資料中心提供先進的人工智能和繪圖效能；而H800、A800則是經過「降級」，以符合早前華府對中國出口規定的版本。

該公司提到，新限制推出後，連帶使用有關晶片的DGX及HGX系統銷售亦受影響，並警告公司可能無法如期完成開發新產品。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，新措施旨在堵塞2022年10月發布法規後的漏洞，並且未來可能會「至少每年」更新一次，以阻止中國獲得先進的半導體技術用於軍事方面。華府官員同時強調，有關措施無意損害中國經濟增長。