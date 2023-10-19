王毅：中日要恪守和平友好條約　推動兩國人民互訪增進理解信任

第19屆北京-東京論壇在10月19日於北京開幕。中共中央政治局委員、中央外辦主任、外交部長王毅在論壇開幕式上致辭。中日和平友好條約將在10月23日應來締結45周年。



王毅表示，中日和平友好條約恪守《中日聯合聲明》原則、互不干涉內政、反對任何國家謀求霸權等一系列核心的內容，仍然是中日關係必須恪守和遵循的，可以解決當今世界面臨的風險和挑戰，也具有現實指導意義。

王毅表示，雙方要踐信守諾，維護兩國關係的政治基礎。包括中日和平友好條約在內的中日四個政治文件是兩國關係的政治基礎，其核心是雙方就歷史、台灣等重大敏感問題達成重要的諒解和共識。事實證明，只有雙方重信守約，兩國關係才能順利發展，否則就會偏離航向，陷入迷途。

王毅指出，當前日本的對華認知出現了明顯的倒退，錯誤將中國定位為前所未有的最大戰略挑戰，在台灣問題上頻頻越線，對兩國關係的政治根基造成了實質性的損害。

王毅提到兩國民間感情時指出，受中美關係氛圍的影響，中日國民感情近年來持續在低位徘徊，必須引起我們的高度重視，同時共同來加以扭轉。

王毅表示，現在隨着疫情趨緩，人員往來逐漸恢復，各界開展一系列的活動，讓兩國民眾特別是年輕一代更多地開展面對面的交流，增進相互理解和信任，可為中日關係的發展打造堅實的民意基礎。