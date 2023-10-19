日本前首相：遺憾日本沒參與「一帶一路」

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇智庫交流專題論壇10月18日在北京舉行。日本前首相鳩山由紀夫在發言中表示，我們高度讚賞「一帶一路」倡議過去十年間取得的顯著成效，遺憾的是直到今天日本政府都沒有參與「一帶一路」，未來日中兩國必須建立起行之有效的合作。



鳩山由紀夫在發言中說，非常想藉此次機會向中國朋友表示感謝，感謝中國在疫情期間對日本的援助和支持，「距離我上次2020年1月訪問中國大陸，已經過去了3年零9個月。能在這裏見到我的中國朋友，真的讓我感慨萬千。」

鳩山由紀夫對「一帶一路」倡議在數量和質量上取得的顯著成效表達了高度讚賞。

鳩山由紀夫同時表示，遺憾的是，直到今天日本政府既沒有參與「一帶一路」，也沒有表現出對「一帶一路」倡議的支持。他介紹稱，2018年時任日本首相安倍晉三在訪華期間，宣布了一項旨在促進日中兩國企業在第三國開展基礎設施建設合作的政策，但由於中美競爭的加劇，該政策一直沒有得到令人滿意的落實。「我一直堅持認為，日本應該成為中美之間的橋樑，在緩和緊張局勢方面發揮作用。要實現這個目標，日中兩國必須建立起行之有效的合作。我衷心希望，日中兩國能夠朝着這個方向採取更加積極主動的措施。」

鳩山由紀夫還發表了對日本政府核污染水排海的看法，他認為日本政府不應在不具備除氚技術的前提下將核污染水排入海洋，他認為在此事上應聽取中國政府的建議，要通過共同的努力來尋求解決方案。

鳩山由紀夫在發言中說道，堅信日本應該加入亞投行，亞投行投資的項目是非常穩健和符合國際標準的。