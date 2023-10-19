以巴衝突｜習近平稱支持埃及開闢人道走廊

中國國家主席習近平強調，中國願同埃及和阿拉伯國家加強協調，推動早日全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題。



習近平10月19日上午在人民大會堂會見赴華出席「一帶一路」國際合作高峰論壇的埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）時，針對當前巴以局勢闡明中國原則立場，強調當務之急是儘快停火止戰，避免衝突擴大甚至失控、造成嚴重人道主義危機。

他強調，解決巴以衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現巴以雙方和平共處，中國讚賞埃及為推動局勢降溫發揮的重要作用，支持埃及開闢人道主義走廊的努力。

在中埃兩國關係方面，習近平形容中埃是志同道合、彼此信任的好朋友，也是攜手發展、共同繁榮的好夥伴。中國願同埃及深化發展戰略對接，鼓勵有實力的中國企業赴埃及投資興業，歡迎更多埃及優質產品進入中國市場。

習近平也祝賀埃及獲邀加入金磚合作機制，並說中國願同埃及加強在中阿、中非框架下合作，以及在聯合國、金磚等多邊平台協調配合，「維護真正的多邊主義，維護國際公平正義和發展中國家共同利益，為地區和世界注入更多確定性和穩定性」。