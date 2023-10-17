以巴衝突｜ 內塔尼亞胡否認人道停火　哈馬斯指以軍炮擊拉法

早前有消息指以色列同意10月16日對加沙地帶（Gaza Strip）南部實施人道主義停火，以便與埃及接壤的拉法過境點（Rafah crossing）能運送物資。 但以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）的辦公室表示，並未同意在加沙地帶停火。哈馬斯附屬廣播電台阿克薩（Aqsa）稱，以色列16日炮擊了拉法過境點。



聯合國發言人16日稱，拉法過境點的開放沒有進展。埃及方面指責以色列拒絕合作，導致數百噸物資滯留。埃及方面表示，拉法過境點沒有正式關閉，但在以色列正式允許外國援助進入之前，不會開放該通道。

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路透社報道，在拉法現場，一位消息人士稱，埃及一側的過境點已準備就緒。 來自各機構和捐助國的數百噸援助物資，正在附近的埃及城鎮阿里什（Al-Arish）的貨車上等待入境許可。

埃及外交部長舒凱里（Sameh Shoukry）表示，有迫切需要減輕加沙巴勒斯坦平民的痛苦，但與以色列就開放拉法的談判，迄今尚未取得成果。舒凱里又稱，埃及可以允許一些獲得旅行許可的加沙人入境。

不過，目前各方還沒有公開討論接收難民，意味著絕大多數平民不太可能找到出路。