美國加州州長下週率團訪華包括香港　中國：望此訪取積極成果

美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）宣布10月23日起訪華一週，包括香港、深圳、廣州、北京、上海與江蘇省，中國外交部19日表示，中方歡迎紐瑟姆率團訪華，希望此訪取得積極成果，促進加州對華的交流與合作。



根據紐瑟姆辦公室18日公布的新聞稿，紐瑟姆會到香港大學參加「爐邊對話」，新聞稿指香港大學是一流高等教育機構，與加州大學的系統非常相似，在推動研究、促進創新和制定政策方面發揮重要作用，對話將重點討論共同努力應對氣候變化，同時促進強勁經濟成長。

香港大學也在19日發布新聞稿，講述紐瑟姆會參與港大氣候及碳中和研究中心（ICCN）舉辦的「加州氣候之旅：對香港的啟示和啟發」研討會，與港大副校長（學術發展）、 ICCN總監宮鵬教授對談。

美國加州州長紐瑟姆2023年5月在加州比華利山一個論壇上發言（Reuters）

據紐瑟姆方面公布，紐瑟姆在北京會與數位中國國家和地方高官會面，簽署更多諒解備忘錄以推進氣候合作，他也會遊覽長城，會見美國駐華大使、美國大使館工作人員等，並會與中國5個省份的領導人見面。

中國外交部發言人毛寧19日主持例行記者會時稱，中方歡迎紐瑟姆率團訪華，希望此訪取得積極成果，促進加州對華的交流與合作。

毛寧稱中方一向鼓勵中美兩國各界和民眾多走動常來往，支持兩國地方擴大在經貿、科技、教育、文化、青年等廣泛領域的交流與合作，為兩國人民帶來更多福祉，為中美關係增添更多的正能量。