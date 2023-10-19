澳洲防長：澳中穩定關係非常重要　總理訪華讓兩國關係向前邁進

澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）表示，澳洲與中國穩定的關係非常重要，總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）年底前將訪問中國，並形容這是關係向前邁進的重要一步。



澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）在10月19日在首爾出席安全對話小組討論中，被問及對中美競爭及印太局勢的看法。

馬爾斯表示，自從工黨執政以來，澳洲一直尋求與中國的穩定關係。中國是澳洲最大的貿易夥伴，澳洲明白與中國的經濟連結與經濟利益，因此，與中國穩定的關係對澳洲來說非常重要。

澳洲總理阿爾巴尼斯年底前將訪問中國，馬爾斯表示，有鑒於18個月前的兩國關係還不是很好，這是關係向前邁進的重要一步。

馬爾斯又指出，澳方需要美、中之間盡可能的溝通，避免誤判與錯誤。對於澳洲來說，國家安全的核心是澳洲與美國的聯盟，澳方會繼續鼓勵美國參與東亞及印太地區事務，這對印太地區的集體安全非常重要。

不過，馬勒斯也表示，在穩定與中國關係的同時，澳洲也認知一項事實，中國仍為澳洲安全焦慮的來源。當雙方面臨分歧時，澳洲需要有勇氣去表達自身的國家利益，這也是澳洲一直努力做的事，也希望這能成為未來與中國合作的典範。