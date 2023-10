成蕾獲釋或為中澳關係穩定訊號？　學者：仍有結構性難題

昨日(11日),澳洲華裔記者成蕾被中國以涉嫌國家安全罪拘留三年後,終於獲釋。澳洲總理阿爾巴尼斯證實,成蕾已於10月11日返回澳洲與家人團聚。澳洲外交部長黃英賢還親自到機場迎接。

中國外交部發言人汪文斌應詢時則說,成蕾因涉境外非法提供國家秘密罪,被判有期徒刑兩年11個月,附加驅逐出境,她在服刑期滿後被北京市國家安全局驅逐出境。



澳洲籍華裔記者成蕾(Cheng Lei,右)在中國獲釋後,2023年10月11日返抵澳洲並與澳洲外長黃英賢(左)會面(Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) via REUTERS)