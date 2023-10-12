成蕾獲釋或為中澳關係穩定訊號？　學者：仍有結構性難題

昨日（11日），澳洲華裔記者成蕾被中國以涉嫌國家安全罪拘留三年後，終於獲釋。澳洲總理阿爾巴尼斯證實，成蕾已於10月11日返回澳洲與家人團聚。澳洲外交部長黃英賢還親自到機場迎接。

中國外交部發言人汪文斌應詢時則說，成蕾因涉境外非法提供國家秘密罪，被判有期徒刑兩年11個月，附加驅逐出境，她在服刑期滿後被北京市國家安全局驅逐出境。



澳洲籍華裔記者成蕾（Cheng Lei，右）在中國獲釋後，2023年10月11日返抵澳洲並與澳洲外長黃英賢（左）會面（Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) via REUTERS）

成蕾是在2020年8月13日失聯。同年8月底，中國指成蕾因涉嫌國家安全問題被「監視居住」。中國在2021年2月以涉嫌「為境外非法提供國家秘密罪」逮捕她。成蕾出事時是中國官媒環球電視網（CGTN）主播。

當時正值中澳關係低潮期，時任澳洲莫里森政府呼籲對冠病病毒起源展開國際調查，惹惱中國。北京採取反擊措施，對澳洲葡萄酒、大麥和煤炭等出口商品實施貿易限制。根據澳洲廣播公司當時報道，成蕾案也被視為澳中紛爭的其中一環。

中澳關系緊張之際，成蕾被拘捕一事引發外界關註。（微博@高大善男子）

阿爾巴尼斯政府積極改善澳中關係

澳洲工黨領袖阿爾巴尼斯去年5月上任後，務實地改善澳中關係。雙方重啟高層部長級會議，澳洲外交部長和貿易部長先後訪華，阿爾巴尼斯去年11月在印尼舉行的二十國集團會議期間也與中國國家主席習近平會面。北京恢復對澳洲煤炭和木材的進口，兩國也宣布旨在取消中國對澳洲大麥關稅的協議。

圖為2023年7月12日澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）出席在立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會。（Reuters）

成蕾獲釋象徵中澳關係解凍後，正進一步好轉。

中國外交部發言人汪文斌應詢時則說，成蕾因涉境外非法提供國家秘密罪，被判有期徒刑兩年11個月，附加驅逐出境，她在服刑期滿後被北京市國家安全局驅逐出境。

汪文斌回應，中國對中澳關係發展的立場一貫明確。一個健康穩定的中澳關係，符合兩國和兩國人民的利益，也有利於區域和世界的和平穩定。他還說：「中方願同澳方一道推動兩國關係持續改善發展，更好造福兩國人民。」

中國駐澳洲大使肖千今天在墨爾本出席亞洲協會澳分會「亞洲情勢」高峰論壇時致辭形容，中澳關係處在「再出發、再啟航」的重要時刻，要維護好兩國關係穩定向好的勢頭，推動中澳關係不斷改善與發展。

圖為中國駐澳洲大使肖千。（中國駐澳洲大使館網站）

肖千也說，中澳的共同點大於分歧，阿爾巴尼斯今年訪華將推動中澳關係改善。阿爾巴尼斯已答應今年訪問中國，但尚未有確切日期，這將是澳洲總理2016年以來首次訪華。

儘管阿爾巴尼斯曾稱，釋放成蕾不是他訪中的條件，出訪「不應帶有交易性質」，但澳大利亞公共輿論持續向官方施壓，呼籲澳大利亞政府在總理訪華之前爭取成蕾獲釋。

中國釋放成蕾，讓阿爾巴尼斯對國內能有個交代，相信也能為他年內訪華創造友好氛圍。

成蕾被正式逮捕（微博@昆士蘭大學）

成蕾1975年出生於中國湖南嶽陽，10歲時隨父母移民澳洲，擁有昆士蘭大學學位。她曾先後為中國中央電視台，美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）和央視英語國際頻道CGTN（後來改為中國環球電視網英語頻道）工作。

今年8月，在獄中的成蕾透過澳洲外交人員發表公開信說，她懷念陽光，「已有三年沒見過一棵樹」。

學者：中澳關係突破但仍有結構性難題

路透社引述學者分析稱，成蕾獲釋顯示中澳關係取得突破，但兩國間仍存有分歧。而且，另一名在中國被關押的澳洲華裔網路作家楊恆均至今仍未獲釋，也沒有進一步的消息。

中國事務獨立評論員倪凌超說，雖然成蕾獲釋是澳中穩定關係的「一大步」，但雙方需付出更大努力去穩定關係，「雙邊關係的新常態取決於北京和堪培拉。」