以色列防長視察邊境部隊　稱進攻加沙的命令即將下達

撰文：蕭通
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以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）10月19日向聚集在加沙邊境的部隊發表講話，稱進入哈馬斯（Hamas）領土的命令快將下達，士兵很快就能「從內部」看到這片巴勒斯坦飛地，顯示地面攻擊或即將展開。而巴勒斯坦衛生官員稱，以色列對加沙的襲擊已造成逾3,500人死亡、超過12,000人受傷。

加蘭特向士兵們稱：「現在你可以從遠處看到加沙，很快你就會從內部看到它，命令將會到來。」他又表示，這場戰鬥將會漫長而艱苦。

在加蘭特發表聲明後不久，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）發布了一段影片，顯示自己正與境附近部隊在一起，並承諾會取得勝利。

加沙停水斷電缺糧　轟炸不斷

路透社報道，加沙的食物、水、燃料和醫療用品都已被切斷。在加沙南部的汗尤尼斯（Khan Younis），光天化日下，一枚炮彈炸毀了一棟民房，人們抱着死傷兒童送往醫院。醫護人員稱，事件中四人死亡、多人受傷，主要是正在空地踢足球的兒童。有目擊者稱，「我看到了屍體殘骸、被炸碎的孩子，我該向你描述什麼？」

在加沙北部，路透社從賈巴利亞（Jabalia）難民營獲得的畫面顯示，居民徒手在受損的建築物內挖掘，嘗試解救被困在瓦礫下一名小男孩和女孩。 當民眾用手機照亮現場時，一具男子的屍體被拉了出來。

2023年10月19日，加沙賈巴利亞（Jabalia）遭空襲後滿目瘡痍。（Reuters）

美國總統拜登（Joe Biden）離開以色列時稱，他已達成協議，允許20部援助卡車在未來幾天從埃及抵達加沙。對於原有230萬人口的加沙民眾而言，無不對此嗤之以鼻，65歲的達利（El-Awad El-Dali）在受損的民房附近說：「除了停止對我們房屋的暴力轟炸，我們對阿拉伯國家和外國別無所求。」

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