以巴衝突｜巴勒斯坦死傷增至1.5萬　加沙所有醫院藥物消耗殆盡

加沙衞生部門10月19日表示，自10月7日以哈衝突爆發以來，最少有3,785名巴勒斯坦人在衝突中喪命，另有1萬2,493人受傷。



加沙衞生部門發言人表示，在死者當中，有1,524名兒童以及1,000名婦女。此外，有44名醫護人員在加沙地帶喪命，四家醫院停止服務，還有14項基本醫療服務停止運作。

發言人表示：「加沙的任何一家醫院都沒有藥品儲備」，呼籲國家社會加快向加沙提供援助。

哈馬斯則發表聲明表示，在以色列對加沙地帶的密集空襲中，哈馬斯政治局唯一的女性成員珊蒂（Jameela Shanti）死亡。

至於以色列方面，自哈馬斯突襲以色列以來，已造成超過1,400人喪命。以色列軍方還説，目前至少有306名以色列士兵在這場衝突中喪生。

此外，法國外交部同日在一場例行簡報會上表示，在以哈衝突中死亡的法國公民人數上升至28人，目前仍有7名法國人下落不明。

印尼外交部長蕾特諾（Retno Marsudi）星期四説，嚴峻的局勢讓當局目前無法撤離仍受困在加沙地帶的10名印尼人。她表示，印尼政府每天都在進行疏散工作，但由於情況仍非常困難，目前還無法做進一步疏散。

她透露，當局與紅十字國際委員會和中東地區國家的一些同行討論了疏散計劃，並將與仍在加沙的印尼公民保持密切聯繫。

本文獲《聯合早報》授權轉載

