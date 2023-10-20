朝中社：金正恩接見拉夫羅夫談加強合作　重申落實朝俄峰會共識

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於10月18日及19日訪問朝鮮，19日在平壤與朝鮮領導人金正恩會面。朝中社報道，雙方會談在友好氣氛中進行，包括討論如何加強合作，積極應對地區和全球問題。拉夫羅夫又向金正恩轉達了俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的問候。金正恩強調，決心履行上月與普京舉行峰會時達成的協議。拉夫羅夫此行朝鮮兩天，已經結束訪問。



俄外交部未詳細講述會面過程，據俄羅斯塔斯社（TASS）指，會面歷時約1小時。

朝中社報道， 金正恩在會面時強調，將執行朝俄首腦會談達成的共識，為新時代朝俄關係制定穩定、具前瞻性的長遠大計，朝鮮的立場堅定不移。

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報道指出，在兩國牢固的政治和戰略互信關係基礎上，金正恩與拉夫羅夫就擴大雙邊各方面合作進行了討論，就積極應對複雜的地區和國際形勢、解決共同關心的重要問題，坦誠交換了意見及達成了共識。

兩國外長會晤談地區局勢

朝中社指出，朝鮮18日設宴歡迎拉夫羅夫，朝鮮外相崔善姬表示，在金正恩和俄羅斯總統普京的戰略決斷和正確領導下，朝俄友好關係正進一步昇華，和發展為牢不可破的戰友關係。

拉夫羅夫則指美國主導的西方以霸權主義政策、統治世界為目標，國際政治形勢錯綜複雜，俄朝基於傳統友好關係互相支持，具有特別意義。

報道指出，崔善姬和拉夫羅夫另外舉行會晤，探討擴大政治、經濟、科技合作的方式，簽署了2024-25年交流計劃，還討論瞭如何將雙邊關係提升到「更高水平」。

朝中社在另一則報道稱，雙方並就朝鮮半島、東北亞地區局勢等，若干地區和國際問題加強聯合行動，深入交換意見及達成了共識。

官媒批評美日韓聯合空中軍演挑釁

朝中社同日發表在另一篇評論，批評美日韓將於10月22日起，在朝鮮半島附近舉行首次聯合空中演習，美國將派出B-52轟炸機和 F-22 猛禽隱形戰機，是蓄意的核戰挑釁舉動。聲明指出，如果朝鮮發現任何攻擊的跡象，這些軍備將成為「首要銷毀目標」，並強調說該國已制定「允許必要時採取行動的核武政策」。