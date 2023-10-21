以巴衝突｜埃及10月21日舉辦和平峰會　中國將派團出席

以色列與巴勒斯坦爆發戰事後，埃及10月21日在開羅（Cairo）舉行討論巴勒斯坦問題的和平峰會。中國外交部20日宣布中方將派團出席。



中國外交部20日發公告指，應埃及政府邀請，中國政府中東問題特使翟雋將出席在開羅舉行的巴勒斯坦問題高峰會，中方願同國際社會一道，為緩和當前巴以緊張局勢、推動停火止戰、避免人道災難、恢復和談作出不懈努力。

據路透社20日指，歐洲、亞洲多國都會派員出席，南非也已表態參與。報道引述消息人士指，巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）、英國外相祁湛明（James Cleverly）將赴會。

根據路透社，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）、日本外相上川陽子、科威特王儲米沙勒（Sheikh Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah）、巴林國王哈馬德（Hamad bin Isa Al Khalifa）都已表態出席。

報道又引述消息人士指，巴勒斯坦總統阿巴斯、意大利總理梅洛尼、德國外長貝爾伯克也會參與峰會，其中貝爾伯克在到訪埃及前會先去以色列特拉維夫與黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）。

英國外相祁湛明會與中東大臣艾哈邁德（Tariq Ahmad）一起代表英國出席。

巴勒斯坦總統阿巴斯2022年8月在德國柏林發表講話。（Getty）

開羅新聞網（Al-Qahera News）19日引述消息人士指，有12國領導人已確定出席，但未有透露詳細名單。

《今日埃及》指，聯合國、土耳其、沙特阿拉伯、希臘、阿聯酋、巴林、科威特、伊拉克、意大利和塞浦路斯都會派員參加峰會。