開羅和平峰會今晚6時召開　大國首腦缺席　成果或不如預期

埃及即星期六（10月21日）主辦和平峰會，與國際領導人討論當前的以哈衝突。路透社分析指出，美國高級官員和其他一些領導人的缺席，削弱了人們對峰會所能取得成果的期望。

以色列和巴勒斯坦激進組織哈馬斯10月7日爆發衝突，兩周時間裏，平民傷亡急劇上升，不斷遭到空襲的加沙地帶正面臨日益嚴峻的人道主義危機。

在衝突激烈進行之際，埃及政府早前宣布將舉行開羅和平峰會（Cairo Summit for Peace）。總統府上星期天（15日）發布聲明說，本次峰會將討論加沙危機的最新情況，以及巴勒斯坦問題的未來。除此之外，埃及方面對此次會議的目的所知甚少，也沒有發布具體的領導人與會信息。

路透社稱，開羅和平峰會將於當地時間星期六上午10時（香港時間星期六傍晚6時）開幕。截至香港時間星期五（20日）晚上9時，都還沒有消息確認美國會派哪位官員代表參會。

中國外交部星期五晚上宣布，中國政府中東問題特使翟雋將出席開羅和平峰會。

現階段確認與會的國際領導人、高級官員有：

埃及總統塞西、巴勒斯坦總統阿巴斯、意大利總理梅洛尼、西班牙首相桑切斯、希臘總理米佐塔基斯、塞浦路斯總統赫里斯托祖利季斯、科威特王儲默罕默德、南非總統拉馬福薩、巴林國王哈馬德、約旦國王阿卜杜拉二世、中國政府中東問題特使翟雋、英國外長祁湛明、法國外長科隆納、日本外長上川陽子、德國外長貝爾博克、挪威外長艾德、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟外交政策負責人博雷利、聯合國秘書長古特雷斯。

這份實時變化更新的名單中不乏國家元首，但幾個大國的首腦將會缺席。比如，英國首相辛偉誠不會參加峰會，德國總理朔爾茨也不會出席；法國總統馬克龍會否參加，至今還沒有官方消息。俄羅斯克里姆林宮也尚未官宣俄方的與會代表。

本文獲《聯合早報》授權轉載

