對以巴衝突幸災樂禍？　其實普京也不想「贏了烏克蘭卻輸了中東」

哈馬斯與以色列的衝突發展至今，已經進入大國外交與斡旋階段。

首先是美國。美國總統拜登（Joe Biden）雖在事發之初立場強硬，表示美國對以色列的支持「堅若磐石」，但從華盛頓的實際行動來看，美國顯然不願戰火擴大，因此迅速派去了航母戰鬥群，目的便是恫嚇哈馬斯（Hamas）背後的伊朗，避免事態惡化成「以伊戰爭」，干擾美國撤出中東的軍事進程。

與此同時，美國也擔憂以色列報復過火，會讓美國蒙上「支持屠殺」的陰影，所以拜登又發聲表示「以色列佔領加沙將是重大錯誤，哈馬斯不代表每一個巴勒斯坦人」，明顯是要勸阻內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），不要對加沙地帶（Gaza Strip）發動地面攻勢。10月18日，拜登在國務卿布林肯（Antony Blinken）之後飛抵以色列，美國顯然會繼續對局勢發揮影響力。

美國總統拜登2023年10月18日訪問以色列特拉維夫，以色列總理內塔尼亞胡親往接機。兩人甫見面即擁抱。（Reuters）

接著是歐洲各國。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）強烈譴責哈馬斯，同時禁止「支持巴勒斯坦」的相關集會，並在法國發生多起恐襲後，宣布將在未來幾周出訪以色列；德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）則在17日飛抵以色列，是衝突之後首位訪以的西方領導人，並且闡明了三大重點：「以色列安全是德國的國家利益」、「如果伊朗干涉，這將是嚴重且不可原諒的錯誤」、「讓人道援助進入加沙」，其實就與美國立場相去不遠。

再來是中國。北京的立場基本上就與聯合國類似，在呼籲以巴重回「兩國方案」的談判後，力勸各方停火止戰。中國外長王毅先是與美國的布林肯通話，接著又與沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）、伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）、土耳其外長費丹（Hakan Fidan）各自通話，希望促進衝突的「政治解決」，中方也派遣中東事務特使翟雋出訪各國。

而各方的積極行動，也讓外界對一國的動向產生好奇：與美國、歐盟、聯合國同為以巴問題「中東四方」（Quartet on the Middle East）的俄羅斯，究竟如何看待這次衝突？是否也會進場斡旋？

俄羅斯總統普京2023年10月17日抵達北京首都國際機場，將出席在中國北京舉行的第三屆「一帶一路」高峰論壇。（Reuters）

俄羅斯的複雜角色

其實衝突爆發至今，俄羅斯也不乏停火呼籲，例如普京（Vladimir Putin）便在10月11日表示，「無論如何都要避免衝突擴大。因為如果這種情況發生，則將對整個國際局勢產生影響，而不是僅僅局限在這一地區」、「我認為，現在需要做的不在軍事方面，而是外交。需要尋求結束敵對行動的實際辦法，而且是越早越好。這是第一點。第二點，重返談判進程，這一進程本身須為包括巴勒斯坦人在內的各方所接受。」

而聯合國安全理事會也在10月16日表決俄羅斯提出的決議草案，內容呼籲以色列和哈馬斯立即實行持久、受到全面尊重的人道主義停火；譴責針對平民的一切暴力和敵對行動，以及一切恐怖主義行為；呼籲安全釋放所有人質；呼籲人道人員不受阻礙地提供和分配援助，包括食品、燃料和醫療，並為有需要的平民安全疏散創造條件。只是最後草案沒能獲得至少9票贊成，宣告流產。

但即便俄羅斯已有前述表態，仍有不少分析認為，普京其實樂見衝突的擴大與惡化，因為這一發展有助轉移外界對俄烏戰爭的關注，也可能伴隨交火烈度的提高、以色列軍備需求的上升，影響美國對烏克蘭的軍事支持，讓俄軍獲得「進攻契機」。

2023年10月11日，比利時首相德克羅（Alexander De Croo）在布魯塞爾與烏克蘭總統澤連斯基會面。（Reuters）

平心而論，這一敘事有其道理，以巴衝突確實瓜分了俄烏戰爭的關注度，如果事件進一步上升為以色列與伊朗的戰爭，美國就勢必要增加在中東的軍事挹注，對烏克蘭的兼顧自然不如以往。但俄烏戰場並非普京決策此事的唯一考量，作為俄羅斯總統，普京不只要顧及烏克蘭，也要衡量國家在中東的全盤利益。

蘇聯解體後，俄羅斯的國力大不如前，影響力也大幅衰退，但莫斯科依舊希望經緯中東。從現實發展來看，俄羅斯在中東主要有三大目標：第一，維持在敘利亞的戰略支點，以此為核心輻射在中東的影響力；第二，防止中東動盪影響中亞、高加索等前蘇聯空間，也就是俄羅斯的傳統勢力範圍；第三，抗衡後冷戰時代的美國單邊主義。

而伴隨上述目標的推進，俄羅斯的中東影響力在2011年「阿拉伯之春」後大幅上升，並且牽引出一系列區域情勢的變化：原本搖搖欲墜的阿薩德（Bashar al-Assad）政權，在俄羅斯的軍事支持下轉危為安，導致美國與海灣國家顛覆大馬士革的目標功敗垂成，美國最後選擇自敘利亞撤軍、但保留了對庫爾德武裝的支持；沙特則視俄羅斯為區域內的有力參與者，開始調整對俄互動，2023年沙特推動與敘利亞的復交進程，便是由俄羅斯居中斡旋；土耳其有意打擊敘北的庫爾德武裝，只能與俄羅斯相互協調；伊朗希望維持在敘利亞的軍事存在，也必須要與俄羅斯密切溝通及合作。

敘利亞總統巴沙爾5月19日出席阿拉伯國家聯盟峰會期間，獲沙特王儲穆罕默德接見。（Reuters）

而在錯綜複雜的局面中，以色列同樣看到了俄羅斯的存在；有趣的是，普京並未受蘇聯時期「援阿疏以」的政策慣性框限，而是希望能與以色列保持「特殊關係」。早在2005年，普京便歷史性出訪以色列，成為蘇聯以來第一個訪問以色列的俄羅斯領導人，並稱以色列是一個與俄羅斯擁有共同利益和悠久合作歷史的「特殊國家」，希望雙方能擱置分歧、謀求合作。

這一特點在俄羅斯介入敘利亞內戰後更加明顯。直觀上來說，俄羅斯與伊朗在敘利亞具有共同利益，俄方應會選擇協助伊朗、共抗以色列，但莫斯科的實際操作並非如此：俄羅斯有時會默許以色列借敘利亞領空打擊地面目標，例如伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、少數敘利亞政府軍的軍事設施等；此外，俄羅斯同樣會告知伊朗，必須約束IRGC與真主黨在敘利亞南部的行動，避免進一步激怒以色列。

對俄羅斯來說，其與伊朗在敘利亞合作是真，想與以色列保持互動也是真，一來雙方在反恐上存在合作空間，二來兩國都有意提升彼此的經貿互動，三來以色列是俄羅斯對美溝通的重要渠道，這一點從2022年3月以色列協助斡旋俄烏戰爭一事，便可窺知一二。而以色列也想維繫與俄羅斯的「特殊關係」，以俄烏戰爭為例，自衝突爆發以來，以色列始終不軍援烏克蘭、不參與對俄制裁，甚至還在部分聯合國「譴俄議案」表決中投下反對票，明顯與西方各國不同調。

正因如此，從區域互動的視角來看，以巴衝突的擴大雖可能利好俄軍，卻也會牽動俄羅斯與伊朗、以色列的特殊關係，一旦衝突升級引發美國的軍事介入，便可能傷及伊朗、波及俄羅斯在敘利亞的多年經營，同時推升美以關係、影響莫斯科長年在特拉維夫、德黑蘭之間的微妙平衡，普京未必樂見。

2023年10月19日，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）視察聚集在加沙邊境的部隊。（Reuters）

俄羅斯如何處理以巴問題

此外聚焦俄羅斯內部討論，也可以觀察到輿論在以巴衝突上的複雜考量。

首先，基於許多以色列移民者來自俄羅斯的歷史因素，俄羅斯境內存在不少支持以色列的社群網絡；而俄羅斯曾飽受車臣恐怖主義滋擾的過去，也讓部分輿論慣以「穆斯林恐襲」的單一維度來理解複雜的以巴衝突，認為以色列就與俄羅斯一樣，是抵抗伊斯蘭激進主義和恐怖主義的政治地理前線，故而會對以色列報以同情，同時對巴勒斯坦投以敵視目光。

整體來看，俄羅斯親以社群的立場有一核心重點：反對「兩國方案」等和平進程。在這些人看來，和平進程不切實際，與巴勒斯坦進行談判根本沒意義，巴勒斯坦建國更是無助俄羅斯國家利益，倒是強化與以色列的政經關係還比較實在。這一觀點在俄羅斯的猶太社群頗有市場，而後者在自由派、知識界的影響力不小，導致以色列在俄羅斯常被描繪為「文明國家」的理想狀態。

2023年10月18日，在荷蘭海牙國際刑事法院外，數百名親巴勒斯坦抗議者促調查以色列在加沙的行為。（Reuters）

當然俄羅斯也有親巴勒斯坦的輿論，其中一個陣營便是「歐亞主義」（Eurasianism）。這一意識形態對美歐為首的「西方陣營」懷抱敵意，連帶也不喜歡美國扶持的以色列，並稱猶太人「刻意傳播阿拉伯人和穆斯林的恐怖主義形象」，目的就是「要摧毀俄羅斯並破壞其與伊斯蘭世界的傳統聯繫」。而在以巴問題上，歐亞主義者往往認為，巴勒斯坦獨立鬥爭不只關乎人民的合法權利，也是俄羅斯實現「彌賽亞使命」的機會：通過支持巴勒斯坦獨立，俄羅斯能在聖地展演東正教民族的神聖存在。

而俄羅斯共產黨及其所屬的媒體、文化組織，也是巴勒斯坦的傳統支持者。這一現象主要還是歷史的回聲，畢竟「反以色列」曾是蘇聯的宣傳重點，俄共當然承繼了舊日模式，持續譴責以色列對巴勒斯坦人的侵略，以及諸多違反國際法的不人道行為，同時直指美國要為以巴悲劇負責。

而不論是親以或親巴團體，雙方在俄羅斯內部都有不小聲量，也各有要員在政治界、知識界、文化界、傳媒界，再加上前述的俄羅斯中東布局考量，都使得莫斯科在面對以巴衝突時，會傾向採取以下立場：不推動問題的最終解決，而是以凍結衝突為最高目標。

加沙城的阿赫利阿拉比醫院遇襲，至今責任仍未釐清，惟以色列與阿拉伯世界之間的裂痕已經進一步擴大。圖為10月18日，黎巴嫩首都貝魯特南部一批真主黨支持者在街頭示威。（Reuters）

首先，如果要推動問題的最終解決，那麼不是走向「兩國方案」就是以色列徹底併吞巴勒斯坦，但前者要強制大量猶太人離開現有定居點，來讓以巴邊界回到1967年，如此一來不僅當今以色列政府「恕難從命」，俄羅斯內部的親以派系派也將頗有微詞；後者則諭示以色列會進一步強化對約旦河西岸的控制，同時解除加沙地帶的各種武裝，顯然會受國際輿論的批評，俄羅斯內部親巴派系也不會善罷甘休，且有鑑於伊朗與哈馬斯的特殊關係，德黑蘭也不會坐視這一情況發生，如果最後導致伊以交火、德黑蘭與特拉維夫的矛盾進一步激化，又可能影響俄羅斯的中東布局。

因此左右權衡下，凍結衝突才是俄羅斯面對以巴問題的核心立場，只是基於政治正確，莫斯科還是會呼籲要「重返巴勒斯坦人也能接受的談判進程」。以2020年特朗普（Donald Trump）提出的「和平計劃」為例，內塔尼亞胡特地前往莫斯科會見普京，後者雖不特別反對計劃，卻也表示巴勒斯坦應該參與，但這其實就意味著計劃破局，因為以色列不太可能歸還已經佔領的非法定居點，巴勒斯坦自然不會點頭；只是與此同時，俄羅斯也沒有就以色列非法定居點的持續擴張，來為巴勒斯坦人討公道，其國家機構甚至還與定居點上的猶太機構持續展開合作。

歸根結柢，莫斯科的立場其實就是聯合國與美國的混合體：與以色列維持實質的特殊互動，但在官方口徑上呼籲雙方重返談判桌，只是所謂「重返談判進程」並不意味推動問題的最終解決，因為俄羅斯同以色列的特殊關係、俄羅斯內部的親以社群必然發揮阻卻作用，而俄羅斯作為長年奉行現實主義的大國，也不會如此天真。不過其與美國的最大差別在於，俄羅斯不會在以巴衝突爆發後高調支持以色列、提供軍援，因為莫斯科並不樂見伊以矛盾的升級，而是更希望各方安於現狀，以免損及自己在中東的經營，更不要說如今俄軍正深陷烏克蘭戰場，一旦伊朗在敘面臨美以聯軍，俄軍又分身乏術，其結局可想而知。

正因如此，俄羅斯此次「重返談判進程」的表態或許為虛，但「無論如何都要避免衝突擴大」的立場應該是真。作為俄烏戰爭發起方，普京當然想儘早結束烏克蘭戰事，但作為負責任的俄羅斯領導人，普京顯然不想「贏了烏克蘭」卻「輸了中東」。