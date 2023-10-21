英媒：英國WPP GroupM駐滬辦事處高層被扣留

英媒知情人士透露，隸屬世界最大廣告公司之一WPP集團的WPP GroupM上海辦事處被中國警方搜查，員工也被問話，其中一名高管被扣留。



英媒星期五（10月20日）引述知情人士報道，WPP GroupM一名高層被扣留接受進一步問話，內容與集團員工的工作有關。

兩名知情人士稱，中國警方在搜查行動中也與其他當地管理人員談話，當中包括從2017年擔任WPP GroupM中國行政總裁的徐俊。

中國3月底對美國盡職調查公司美思明智集團（Mintz Group）北京辦事處進行了突襲搜查，關閉了公司在當地的業務並拘留了五名中國籍員工。4月，美國知名諮詢顧問公司貝恩（Bain & Company）駐上海辦事處被突擊搜查，員工也被問話。

總部設於美國紐約的WPP GroupM是世界最大的媒體投資管理公司之一，擁有4萬2000名員工，去年向全球客戶發出的賬單金額達600億美元（下同，約824億新元）。WPP GroupM的營運額約佔WPP集團年收入的三分之一。

中國是WPP集團第四大市場，隸屬WPP集團的WPP GroupM，預計中國今年的廣告總收入將增加7.9%至1506億美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

