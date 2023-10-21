一帶一路｜習近平晤巴基斯坦總理　中巴發布聯合聲明｜全文

中國國家主席習近平10月19日在人民大會堂會見來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的巴基斯坦總理卡卡爾（Anwaar-ul-haq Kakar）。



習近平指出，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴和鐵杆朋友，巴歷屆政府都積極支持和參與「一帶一路」合作。10年來，中巴經濟走廊取得豐碩成果，有力推動巴基斯坦經濟社會發展，成為共建「一帶一路」的重要標志性工程。中方願同巴方弘揚傳統友誼，深化互利合作，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。

習近平強調，中方贊賞巴方長期以來堅定支持中方核心利益，將一如既往支持巴基斯坦維護國家主權、獨立和領土完整，支持巴基斯坦自主選擇符合本國國情的發展道路。雙方要以今年中巴經濟走廊建設10周年為契機，打造增長、民生、創新、綠色、開放的走廊「升級版」，加強產業園區、農業礦業、新能源等領域合作，推動重大互聯互通項目早日落地並取得務實成果，歡迎更多巴基斯坦優質農產品對華出口。希望巴方保障在巴中國機構、人員安全。中方願同巴方加強在聯合國、上海合作組織框架內協作，促進地區團結合作，維護發展中國家正當利益。

卡卡爾表示，祝賀「一帶一路」倡議10年來取得巨大成功。習近平主席在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式上的講話非常深刻、極富遠見。習主席提出的八項行動不僅將加強世界互聯互通，也將推動全球治理體系更加公正合理，為巴基斯坦和其他國家實現更好發展提供重要機遇。中國式現代化的成功實踐為其他發展中國家樹立了榜樣、提供了動力。中國推動構建人類命運共同體，給其他國家帶來信心和希望。巴方堅定恪守一個中國原則，在涉及中國核心利益問題上堅定同中國站在一起，這是巴基斯坦的跨黨派共識。巴將是中國永遠可信可靠的朋友，永遠不會允許任何勢力破壞巴中友誼，將繼續致力於深化巴中全天候戰略合作伙伴關系。巴方願同中方密切合作，推動巴中經濟走廊高質量發展。巴政府將全力保障中國公民和機構在巴的安全和利益。

蔡奇、王毅參加會見。

以下是中華人民共和國和巴基斯坦伊斯蘭共和國聯合新聞聲明全文：

1. 應中華人民共和國主席習近平邀請，巴基斯坦伊斯蘭共和國總理卡卡爾於2023年10月16日至20日來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

2. 在北京期間，習近平主席會見卡卡爾總理。李強總理，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希同卡卡爾總理舉行會見。兩國領導人在親切友好的氣氛中，就深化中巴全天候戰略合作夥伴關係、各領域務實合作以及共同關心的國際地區問題深入交換意見，達成廣泛共識。雙方重申，相互信任是中巴關係的核心。

3. 雙方一致認為，中巴兩國是全天候戰略合作夥伴和「鐵杆」兄弟，兩國友誼歷久彌堅、牢不可破。中方重申將中巴關係作為中國外交的優先方向。巴方強調，巴中關係是巴基斯坦外交政策基石。雙方將繼續從戰略和長遠角度看待中巴關係，在發展道路上攜手前行，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。

4. 雙方重申在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。巴方重申堅定奉行一個中國原則，台灣是中國領土不可分割的一部分，巴方堅定支持中國政府為實現國家統一所作努力，反對任何形式的「台灣獨立」。巴方在南海、涉港、涉疆和涉藏等問題上堅定支持中國。中方重申支持巴方捍衛國家主權、民族獨立和領土完整，支持巴方走符合本國國情的發展道路並實現經濟穩定，支持巴方打擊恐怖主義，支持巴方在國際和地區事務中發揮更大作用。

5. 巴方熱烈祝賀中方成功舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。中方讚賞巴基斯坦長期支持和參與共建「一帶一路」倡議。雙方一致認為，「一帶一路」倡議為世界經濟增長提供強勁動力，為國際經濟合作搭建平台，為全球共同發展開闢空間，成為廣受歡迎的國際公共產品，是構建人類命運共同體的重大實踐。雙方同意繼續加強合作，推動高質量共建「一帶一路」，共同開闢和平、發展、合作、共贏的美好未來。

6. 雙方一致認為，中巴經濟走廊是共建「一帶一路」先行先試項目，啟動10年來取得豐碩成果，進入高質量發展新階段。雙方決心共同建設增長走廊、民生走廊、創新走廊、綠色走廊、開放走廊，將中巴經濟走廊打造成高質量共建「一帶一路」的示範性工程。

7. 雙方認為，瓜達爾港是地區互聯互通的重要節點，同意加快推進瓜達爾港配套設施建設。雙方滿意地回顧了瓜達爾港海水淡化廠、瓜達爾港新國際機場、中巴友誼醫院等項目進展情況，重申將瓜達爾港建設成為高質量港口、地區貿易中心和互聯互通樞紐。

8. 雙方認為，巴基斯坦1號鐵路幹線升級改造項目是中巴經濟走廊框架下重要項目，對巴基斯坦經濟社會發展意義重大，同意按照兩國領導人共識早日推進實施。雙方滿意地回顧了中巴喀喇崑崙公路（雷克特-塔科特）改線項目前期工作取得的重要進展，同意予以加快推進。

9. 雙方決心共同推動開展D.I.汗－茲霍布公路項目前期準備工作，為在中巴經濟走廊框架下增進巴基斯坦互聯互通和社會經濟發展增添動力。

10. 中方讚賞巴方大力發展包括光伏在內的可再生能源項目的努力，認為這契合綠色、低碳、環保能源發展方向。雙方鼓勵中資企業以商業方式參與相關項目的開發和建設，實現雙贏。

11. 雙方同意積極推進落實《中巴產業合作框架協議》，支持巴基斯坦工業化發展，鼓勵中國公司在巴設立製造業企業。雙方重申，中巴經濟走廊是開放包容、合作共贏的平台，歡迎第三方從產業、農業、信息技術、科技等中巴經濟走廊優先合作領域投資中受益。

12. 雙方同意加強中巴礦業合作，加強地質調查、地礦聯合研究、人才培訓、礦業產業園區規劃等領域合作。

13. 雙方認為，中巴農業合作富有潛力，作物育種、病蟲害防治等中巴經濟走廊框架下農業合作等項目進展良好。雙方同意在農作物種植、動植物疫病防控、農業機械化、農業技術交流、農產品貿易等方面加強合作。

14. 雙方同意在中巴信息技術產業聯合工作組框架下加強交流合作，共同提高數字基礎設施建設管理水平、高新技術合作和信息技術服務能力，推動數字經濟高質量發展。

15. 雙方滿意地回顧了兩國在中巴經濟走廊社會民生工作組框架下取得的積極成效。巴方感謝中方為巴洪災災後重建和恢復提供援助。中方願繼續支持巴方改善社會民生和災後重建，優先實施民生領域援助項目，基於「共同富裕」理念幫助最不發達地區和脆弱人群改善經濟社會發展條件。

16. 中方願在中巴自貿協定框架下積極支持巴方擴大對華出口，將通過經驗分享、專題研究、專家交流、人員培訓等方式幫助巴方提升出口能力。巴方歡迎更多中國企業赴巴投資，願為其創造良好營商環境。巴方向中方介紹了近期改善投資環境、推出投資鼓勵措施以及設立特別投資促進委員會的努力。中方讚賞巴方為促進兩國投資和經貿合作所作努力。

17. 雙方注意到近期兩國商業交流的增長勢頭，決定進一步促進商貿往來。雙方同意努力提升雙邊人員往來便利化水平。

18. 雙方注意到，今年以來，兩國簽署了關於巴基斯坦熟制牛肉、干辣椒輸華的議定書，實現了巴基斯坦鮮食櫻桃對華准入，並就巴基斯坦乳製品、動物皮對華出口達成一致。中方歡迎更多巴方優質產品和符合條件的企業進入中國市場。

19. 雙方認為，紅其拉甫公路口岸在促進中巴經貿往來和人文交流等方面發揮着重要作用。雙方宣佈紅其拉甫口岸常年開放，同意加強邊境口岸基礎設施建設和管理，改善口岸通行條件。

20. 雙方對兩國本幣互換協議、人民幣結算清算等合作進展表示滿意，一致同意進一步加強兩國金融業和銀行業合作。巴方感謝中方在財政金融等方面提供的寶貴支持。

21. 雙方表達了通過深化交流、調配資源和合作創新加強長期空間合作的堅定決心，以推動空間科學、空間技術和空間應用領域的重大進展。雙方讚賞兩國航天機構簽署關於國際月球科研站等合作文件，同意進一步探索外層空間，推動兩國在前沿空間任務中發揮帶頭作用，開創一個科學突破和空前發現的時代，以造福人類，促進文明進步。

22. 巴方向中方介紹了查謨和克什米爾地區形勢。中方重申，克什米爾問題是歷史遺留下來的長期爭議，應根據《聯合國憲章》和安理會有關決議以及雙邊協議，以和平方式加以妥善解決。

23. 雙方譴責一切形式的恐怖主義。中方肯定巴方為打擊恐怖主義作出的貢獻和犧牲。雙方同意進一步加強反恐合作，促進世界的和平與安全。巴方再次承諾全力保障所有在巴中方人員、項目和機構安全，並將涉華恐襲案件中對中方人員施襲的兇手緝拿歸案、繩之以法，中方對巴方作出的巨大努力表示讚賞。雙方對雙邊層面開展的安全合作感到滿意，同意繼續加強此類合作。

24. 雙方高度評價在「中巴旅遊交流年」舉辦過程中，兩國文化交流合作得到加強，雙方讚賞在故宮博物院成功舉辦的「譬若香山：犍陀羅藝術展」，並對「犍陀羅藝術展」在中國繼續巡展表示歡迎。巴方歡迎中國文化和旅遊部將巴基斯坦列入出境團隊游國家名單。雙方一致同意繼續加強雙方旅遊業界交流。

25.雙方對兩國軍隊之間的密切合作、信任和溝通表示滿意。強調更強的中巴戰略防務安全合作是本地區和平與穩定的重要因素，同意保持兩軍高層交流互訪勢頭，深化軍事訓練、聯合演習、軍事技術等領域合作。

26. 雙方重申堅持《聯合國憲章》宗旨和原則，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，維護國際社會團結合作，反對霸權主義和強權政治，堅持建設性和包容性的多邊主義，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值。

27 巴方堅定支持中國領導人在開放、區域互聯互通、經濟一體化和技術分享方面的遠見卓識。巴方將繼續支持中方提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，高度讚賞中方為維護發展中國家可持續發展權利所作的努力。上述倡議呼籲國際社會重視發展問題，重振全球發展合作夥伴關係，強調應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，強調尊重世界文明多樣性，堅持文明平等、互鑒、對話、包容。雙方同意圍繞上述倡議加強合作，共謀發展、共築安全、共興文明，合力為構建人類命運共同體作出貢獻。

28. 雙方同意加強在阿富汗問題上的溝通協調，共同維護地區和平穩定。

29. 雙方對本輪巴以衝突和暴力升級深表關切，呼籲立即停火止戰，盡最大努力保護平民，防止加沙發生更大的人道主義災難。雙方重申，解決衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。國際社會應當以更大的緊迫感增加對巴勒斯坦問題的投入，為推動儘快重啟巴以和談付出更大努力，實現持久和平。

30. 卡爾總理衷心感謝中國領導人和中國人民給予的熱情友好接待，代表巴基斯坦政府和人民盛情邀請習近平主席早日訪問巴基斯坦。雙方將通過外交渠道就此保持溝通。

31. 訪問期間，雙方簽署20項合作協議，涵蓋共建「一帶一路」、基礎設施、礦產開發、產業合作、綠色低碳發展、健康、航天合作、數字經濟合作、發展合作、巴農產品輸華等領域。