巴基斯坦瓜達爾港襲擊案　俾路支解放軍針對華人　非單純出於反華

巴基斯坦俾路支省（Balochistan）瓜達爾港（Gwadar Port）法基爾橋（Faqeer Bridge）8月13日早上發生針對中國工程師的襲擊事件。事發後巴基斯坦分離組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army，BLA）承認策動襲擊。

BLA發言人吉延德・俾路支（Jeeyand Baloch）稱，兩名「非達因」（fidayeen，意思為「準備獻身者」）在瓜達爾港針對一個中國工程師車隊。他稱這是「自我犧牲行動」。他稱整個行動持續逾2小時。

吉延德補充說：「根據迄今為止收到的訊息，至少有4名中國公民和9名巴基斯坦軍方人員死亡，多人受傷。這只是初步訊息，敵方傷亡人數可能還會增加。」

吉延德稱，BLA的戰士執行任務後選擇自戕。

發生襲擊的瓜達爾港是中國「一帶一路」倡議重點「中巴經濟走廊」的要塞。中國與巴基斯坦政府合作，在當地有不少投資和基建。惟不滿伊斯蘭堡政府的俾路支省分離份子視之為眼中釘，導致針對中國人的襲擊時有發生。

俾路支解放軍是俾路支省的分離主義份子之一、成立於2000年。它曾多次發動針對中國人的襲擊，包括攻擊華工車隊、向中國駐巴基斯坦卡拉奇領事館施襲等。

位於巴基斯坦南部的卡拉奇大學（University of Karachi）2022年4月26日發生爆炸，4名死者中有3名是中國人。在派出一名女子施襲後，俾路支解放軍馬吉德旅（Majeed brigade）發表聲明承認責任。2023年8月13日的襲擊發生後，也是馬吉德旅發聲明認責。

瓜達爾一架載有多名中國工程人員的車輛2021年7月遭遇自殺式炸彈襲擊，俾路支解放軍同日承認責任。事件中13人死亡，當中包括9名中國工程師。

瓜達爾一間酒店2019年5月遇襲，俾路支解放軍之後認責，指襲擊是針對中國和外地的投資者。襲擊發生後，BLA發言人向半島電視台（Al Jazeera）發聲明指，襲擊是針對在酒店內的中國和其他外國投資者。

中國駐巴基斯坦卡拉奇領事館2018年11月生恐怖襲，事件中7人死亡，包括2名到領事館申請簽證前往中國的巴籍父子、2名警員，以及3名被警方開槍擊斃的襲擊者，俾路支解放軍之後認責。

2017年5月，組織襲擊瓜達爾港中巴經濟走廊建設地盤的工人。

BLA反外資 遷怒中國人

手沾中國人鮮血的馬吉德旅領袖2020年7月接受《俾路支郵報》記者採訪時稱，選擇目標時會考慮其政治意義、象徵意義以及在國際上的影響。要了解BLA為何針對中國人以及為何常在瓜達爾施襲，得了解俾路支省民眾與巴國政府的恩怨。

價億逾600億美元的「中巴經濟走廊」發展項目，連接中國西部城市喀什和巴基斯坦南部港口城市瓜達爾，打通與霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）連繫，成為連接「一帶」與「一路」的紐帶。中國政府斥資近600億美元，在當地興建公路、鐵路和管道，還有參建至為關鍵的瓜達爾港口。

中國和巴基斯坦政府認為，中巴經濟走廊帶動當地、尤其是俾路支省發展，惟當地民眾不認同。以瓜達爾為例，當地原本是一個漁港，民眾捕魚維生，但由於地方政府要發展港口，對漁業實施嚴格限制，甚至禁止出海捕魚，讓民眾生計大受打擊。

俾路支省民族及社會問題複雜，當地早有分離主義份子，主張武力爭取獨立。俾路支人不滿當地由普什圖族（Pashtun）及旁遮普人（Punjabis）控制，斥責巴基斯坦政府將他們邊緣化，並壟斷當地天然資源。他們亦不滿政府忽視基建，就連供水和燃氣問題也沒處理好，讓當地成為全國最貧窮及落後的省份。

2008年中巴經濟走廊「誕生」，當時執政的巴基斯坦人民黨（PPP）政府在違背俾路支人的意願下，允許中國公司取代原來的新加坡公司營運瓜達爾港，在簽署合同時甚至沒有俾路支省代表在場。事件成為俾路支人心中的一道刺。儘管巴國政府後來經過多次詳細介紹，但還是沒有消除他們的不滿。

在這些背景下，加上中國投資日益增加，俾路支民族主義者和激進份子愈發不滿，同時把對巴基斯坦政府的怨恨加諸「一帶一路」身上。他們認為巴基斯坦容許中國過度開採及剝削資源，外來人口大量湧亦威脅當地人就業和生活，這導致他們頻頻對中國人發動襲擊，施襲地點甚不限於俾路支省。