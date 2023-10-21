法軍事情報機構：加沙醫院爆炸不是以色列所為

法國軍事情報機構說，加沙地帶（Gaza Strip）阿赫利阿拉伯醫院（Al-Ahli Arabi Baptist hospital）的爆炸，很可能是巴勒斯坦火箭彈發射失誤造成的，而不是以色列導彈造成的。



路透社報道，巴勒斯坦衞生部指這宗爆炸是以色列空襲所致，以色列說是巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）火箭彈發射失誤。

法國國防部情報局（DRM）10月20日召開記者會說，阿赫利阿拉伯醫院爆炸的撞擊坑太小，不可能是以色列導彈造成的。

發言人說：「沒有任何證據可以證明這是以色列的襲擊……最大的可能性是，一枚5公斤的巴勒斯坦火箭彈引發爆炸。」

他補充說，巴勒斯坦武裝組織使用類似小口徑的火箭彈。

DRM通常不會發布此類訊息。但考慮到阿赫利阿拉伯醫院爆炸的責任歸屬出現截然不同的說法，在法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的指示下，決定公布他們的調查結果。

巴勒斯坦官員說，10月17日加沙地帶阿赫利阿拉伯醫院爆炸造成471人死亡。法國拒絕估計死亡人數，僅說考慮到爆炸的衝擊力，相信死亡人數少過471人。

路透社19日看到的一份美國非機密情報報告也說以色列對這間醫院爆炸不負有責任，並估計死亡人數介於100至300人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

