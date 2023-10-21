哈馬斯釋放兩美國女　暗示善待「客人」　約2百肉參歸家有望？

以巴衝突接近兩週，巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）在卡塔爾的協調下，於10月20日以人道為由釋放兩名美國人質。美國總統拜登（Joe Biden）表示歡迎，稱已與兩人通話，同時承諾為他們提供一切支援，以走出這場陰影。

兩名人質獲釋，對親友而言，當然是鬆一口氣，亦對其他約200名人質的家屬帶來一絲希望，惟他們至今的情況和何時獲釋仍是一大疑問。



以色列公共廣播公司（KAN）19日引述軍方消息指，估計加沙地區有大約200名人質，當中包括30名兒童、60歲以上的長者則有20人。哈馬斯則稱手上有200名人質，另外超過50人被其他武裝組織挾持，以及逾20人死於以軍空襲。

這批人質來自不同國家，除了美國，亦包括以色列、泰國、阿根廷、德國、英國、法國、荷蘭、葡萄牙等，《紐約時報》則提到，一名巴勒斯坦裔巴士司機亦被擄。

與過往的事件不同，今次哈馬斯擄走的人質不只限於以軍士兵，英國廣播公司（BBC）及《紐時》等傳媒指出，這批人士大多數都是老弱婦孺、行動不便人士，亦有為巴勒斯坦人推動和平及爭取權益的活躍份子。哈馬斯一名官員日前稱，組織已經「夠數」，換取以色列釋放所有在囚的6,000名巴人。

外界對於人質的位置和健康狀況所知甚少，而在20日獲釋的美國人質的家屬沒有透露兩人被擄時的待遇。哈馬斯（Hamas）發言人烏拜達（Abu Ubaida）稱他們視人質為「客人」，並在情況許可下釋放。

他說，人質正在根據「道德和人道主義義務的要求」得到「照顧」。

他們吃我們吃的，喝我們喝的。 哈馬斯發言人烏拜達

該組織曾在16日公開一段短片，顯示一名在音樂節遭擄走的21歲女子Mia Schem身處加沙，稱自己獲照顧，並接受手部手術。以色列軍方批評該片段是政治宣傳，企圖將哈馬斯描繪為人道組織。

哈馬斯10月16日發布人質短片，指人質獲得醫療待遇。（Twitter）

但到底餘下的人質如何重獲自由，以色列和各國似乎有不同看法，英美官員證實與卡塔爾接觸，嘗試透過多哈方面爭取人質獲釋；埃及、土耳其亦有介入，目前未知成效。

以色列則似乎無意沿用過往交換人質方式解決問題，曾經在2011年參與協調以軍士兵獲釋的專家巴斯金（Gershon Baskin）向美國公共廣播公司（PBS）表示，哈馬斯在今次襲擊殺害超過1200名以色列人，因此認為內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府不會參與任何「回報」哈馬斯的談判。

該國立場極右的財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）更揚言，軍方應猛烈炮轟哈馬斯，亦不應過份考慮人質問題。不過假如以色列選擇強攻，就要面對哈馬斯在加沙地區建立的錯綜複雜隧道網，增加作戰及搜索難度，更造成更多死傷。