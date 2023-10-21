捷克神父破壞萬聖節南瓜擺設　嚇親小孩被迫道歉

萬聖節臨近，多個地方都有應節南瓜擺設，而在東歐國家捷克，當地一名神父就因為不滿教堂附近有大量南瓜擺設而「大開殺戒」，結果令一眾製作擺設的小孩受驚，他最終需要公開道歉。



英國廣播公司（BBC）10月20日報道，事件發生於捷克南摩拉維亞州（South Moravian）的村莊Kurdejov，神父斯梅伊卡爾（Jaromir Smejkal）15日晚上離開牧師住所時，發現教會範圍外有象徵惡魔節日萬聖節的南瓜擺設，於是破壞它們。

報道引述當地報章指，有關擺設都是由村內小童製作，是村莊舉行萬聖節的其中一項活動。有兒童得知自己的作品被毀後感到非常傷心，而附近公園雖然放了新的南瓜，但同樣「慘遭毒手」。

事件曝光後，斯梅斯卡爾向村長發公開信致歉，稱自己是按照信仰及身為父親和保護兒童的責任而作出這些行為，指如果一早知道有關擺設是出於兒童之手，就會以不同方式處理，強調無意傷害任何人。

他重申自己的責任是保護兒童及家人不受心魔影響，又認為當代的萬聖節慶祝傳統是由異教徒構思，以抵銷天主教的追思節（All Soul's Day，又稱諸靈節）。