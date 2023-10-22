美國圍堵　中國晶片設備製造商趁勢開疆拓土

路透社10月18日報道，在美國收緊對中國半導體產業限制之際，中國晶片製造設備生產商受益，來自中國晶圓代工廠的訂單近幾個月持續增加。



據報道，研究顯示，隨着晶片製造商競相用國產設備取代外國製造的設備，國內設備製造商在中國晶圓代工廠的中標比例遠超往年。

華泰證券近期對182項招標進行的分析顯示，2023年1月至8月，中國代工廠的所有機械設備招標有近一半（47.25%）由本土製造商贏得。

分析師說，2023年7月到8月，中國供應商的中標比例為62%；這個數字在3月到4月僅為36.3%。

報道說，這標誌該行業的轉折點，表明人們認為美國對技術進口的限制不太可能放鬆，因此要靠自力更生。拜登政府強化針對中國晶片產業的限制措施，試圖阻止北京獲得尖端技術來加強自身軍力。

據報道，中方18日對最新的晶片限制表示強烈不滿，稱其嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序。

一名知情人士對路透社表示，在相關限制之前，中國頂級晶圓代工廠會使用少量來自中國供應商的設備。

根據華商光電科技產業研究院發布的一份報告，2023年上半年，中國前十大國內設備製造商的設備相關收入同比增長39%，達到約22億美元。

分析師說，中國製造商在蝕刻和清潔等領域的設備生產能力越來越強，並在這些領域與美國應用材料公司和泛林集團等企業展開全球競爭。

一位駐中國的半導體分析師說，中國製造的晶片設備質量不斷提升。

他說：「從強勁的營收增長數據可以看出，中國半導體設備領域無疑正在取得巨大進步。」

本文轉載自微信公眾號牛彈琴

