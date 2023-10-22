翟雋：解決以巴衝突循環往復根本出路是「兩國方案」

中國政府中東問題特使翟雋10月21日在埃及新行政首都出席巴勒斯坦問題開羅和平峰會。他稱解決以巴衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現以巴和平共處。



他指以巴衝突持續升級，再次證明巴勒斯坦問題不能被忽視和遺忘，中國將繼續同國際社會有關各方一道，為盡早平息加沙（Gaza）戰火、支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利、落實「兩國方案」、實現中東持久和平安全而不懈努力。

他表示，中方高度關注以巴衝突形勢發展，對以巴衝突急劇升級、導致大規模平民傷亡和人道危機深感憂慮，譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的做法，敦促立即停止進一步激化局勢的軍事行動，開闢人道救援通道。

他說國際社會應當秉持客觀公正，拿出實際舉措。他指聯合國應當盡快推動召開更加權威、更有影響、更大範圍的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

巴勒斯坦、埃及、阿聯酋、卡塔爾、巴林、毛里塔尼亞、南非、英國、法國、德國、日本、巴西、俄羅斯的元首、政府首腦、外長或高級別代表以及聯合國、阿拉伯國家聯盟（Arab League） 、非洲聯盟（African Union） 、歐盟等國際和地區組織負責人與會。