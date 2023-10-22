哈馬斯稱擬再放2人質但以色列拒接　內塔尼亞胡辦公室：宣傳謊言

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）發言人烏拜達（Abu Ubaida）10月21日表示，他們「出於人道主義原因」計劃再釋放兩名人質，但以色列方拒絕接收他們。



根據路透社，烏拜達21日表示，哈馬斯是在20日通知卡塔爾，他們打算釋放這2人。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室其後發表聲明稱，哈馬斯稱願意釋放被扣押人員是「宣傳謊言」。

聲明指，以方不會對哈馬斯的「宣傳謊言」作出回應，以方將繼續盡一切努力帶回所有被扣押人員並尋找失蹤人士。

烏拜達20日表示，他們「出於人道主義原因」釋放兩名美國女人質，以回應卡塔爾的努力。兩名人質是母女關係。

兩人分別是拉阿南（Judith Tai Raanan）與其17歲的女兒納塔莉（Natalie Shoshana Raanan）。

以色列國防軍發言人20日稱兩人已在加沙邊境被移送，目前由以軍照料。以色列總理辦公室，她們目前正在前往以色列軍事基地的路上，將與家人團聚。

拉阿南家人指出，她們一家來自美國芝加哥。兩人出事時在以南一個農村社區Nahal Oz探望親戚，7日被劫持成為人質。

熟悉談判情況的消息人士稱，因拉阿南健康狀況不佳，哈馬斯以「人道主義理由」釋放母女倆，此次談判是卡塔爾與哈馬斯談判的成果。

烏拜達20日發聲明表示：「為回應卡塔爾的努力，我們出於人道主義釋放了兩名被扣押的美國女子（母女），從而向美國人民和世界證明，美國總統拜登及其法西斯政府的主張是毫無根據的謊言。」

以色列和巴勒斯坦7日爆發新一輪軍事衝突以來，哈馬斯稱挾持了200至250名以色列人，另有其他國籍的俘虜，但形容外國人質為客人，如果情況允許將會釋放。

卡塔爾外交部發言人安薩里（Majid Al-Ansari）在一份聲明中證實兩名美國人質已獲釋，稱將「持續與以色列和哈馬斯對話，希望能（讓哈馬斯）釋放所有來自各國的平民人質。」