中國管制石墨出口料推動西方礦企加速提高產能

隨着中國宣布對電動車電池的關鍵材料石墨實施出口管制，西方礦企料加速推進石墨開採項目，以提高石墨產量，滿足電動車製造商的需求。



中國是世界上最大的石墨生產和出口國，此次納入出口管制的人造石墨是鋰電池負極的重要原料，全球超過90%的動力電池負極材料由中國生產。

加拿大北方石墨公司（Northern Graphite）總裁雅克曼（Hugues Jacquemin）說：「中國這個決定等於告訴西方國家，我們不會幫你們生產電動車，你們得自己想辦法。」

新一代電動車預計於2025年左右面世，電動車製造商在新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情期間見證過度依賴中國作為單一材料供應來源的風險，於是開始直接投資石墨開採項目。不過建一個礦場需5年至10年，而這些石墨開採項目大多仍處於前期階段，還未投入生產，因此中國的石墨供應地位仍能保持至少5年。

美國烯石電動汽車新材料公司（Graphex）石墨烯分部總經理德馬奧（John DeMaio）說：「我們接洽中國以外的多個石墨礦企，這個消息估計會推動他們在近期加速推進提升產能的計劃。」

Graphex計劃2024年底在美國密歇根州（Michigan）開設石墨加工廠，每年為汽車製造商供應至少1萬公噸石墨。

美歐聯合聲明：減少關鍵供應依賴性 但不會脫鈎或向內封閉

美國總統拜登（Joe Biden）10月20日在白宮會見歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。他們譴責巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）襲擊以色列，誓言繼續支持烏克蘭，並重申有必要減少對中國的依賴。美歐領導人上一次舉行正式峰會是在2021年6月，當時發布的聯合聲明只有一段涉及中國，但20日的聲明有5段談到中國。

聲明說：「我們願意與中國建立建設性和穩定的關係，我們意識到與中國坦誠接觸並直接表達我們的擔憂的重要性。」

聲明針對與中國保持可持續經濟關係列出幾項原則，包括建立公平的競爭環境、保護可能用於威脅全球和平與安全的先進科技，以及減少關鍵供應的依賴性和脆弱性。

聲明說：「我們不會脫鈎或向內封閉。與此同時，我們意識到保持經濟韌性須去風險化和多樣化。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

