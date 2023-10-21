美韓評估中國收緊石墨出口影響　日本研是否違反世貿規則

中國商務部和海關總署10月20日宣布將此前實施臨時管制的球化石墨等3種高敏感石墨物項，正式納入兩用物項出口管制清單。美國和韓國正評估中國收緊石墨出口的影響，而日本會調查中方做法是否違反世界貿易組織（WTO）規則。



美國20日指，華府正與盟友接觸，並評估中國收緊石墨出口的潛在影響。白宮發言人說：「這些行動強調供應鏈多元化的需要。美國將繼續與我們的盟友和合作夥伴合作，建立安全、可持續、以及有韌性的關鍵供應鏈。」

日本內閣官房長官松野博一同日稱，如果中國的石墨出口新管制措施違反世貿規則，日本將「採取適當措施」。他表示：「我們會詢問中方有關措施的意圖和操作政策。」

韓國政府20日開會檢查石墨供需情況，與主要電池廠商討論應對方案。

韓聯社網站稱，韓國產業通商資源部計劃通過與中國商務部的對話渠道，爭取將韓企所受影響降至最低。韓方將繼續與電池行業檢查石墨供應鏈，並積極支援原材料自主可控，韓國人造石墨工廠按計劃2024年如期投產，政府將支援民間企業順利履行與包括坦桑尼亞在內的第三國石墨礦產企業簽署的長期供貨合約。

根據中國商務部網站發布的公告，中國出口管制有關規定，為維護國家安全和利益。自12月1日起，包含高純度、高強度、高密度的人造石墨材料及其製品，與天然鱗片石墨及其製品（含球化石墨、膨脹石墨等），未經許可不得出口。中方指，此調整不針對任何特定國家和地區。