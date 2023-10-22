為何美國眾議院需要議長　為何國際也需要一個美國眾議院議長

共和黨前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在10月3日戲劇性地被罷免後，美國眾議院至今仍未能選出新議長。儘管議長從缺並非首次發生，但這次時間不僅最長，而且發生在兩黨相爭，黨內分歧及地緣政治不穩的時候，美國立法機關停頓的影響將會更大。



眾議院是美國政府立法機關，國會的組成之一。眾議院除了制定法律、對總統行政權力監督、提出及批准國家預算、動議修憲以及對總統提出彈劾外，還與國際關係相關——批准條約與對外援助。

而議長的職責是領導眾議院、主持會議並制定議程。同時在憲法上，如果總統和副總統發生意外或無法履行職責，議長將會是接任總統的人選。

圖為10月20日，美國國會眾議院正就選出議長舉行投票。（Reuters）

目前眾議院由臨時議長代任，但臨時議長的權力有限，基本他的職責只在於盡快選出新的議長，好讓國會繼續運作。

在10月20日，眾議院第三次就共和黨議長候選人喬丹（Jim Jordan）舉行投票，但仍然未獲足夠票數。共和黨內已要求喬丹退下，讓下一位代表進行嘗試。

這混亂的狀況可謂美國史上首見，麥卡錫是首位被彈劾下台的議長，也是首次超過兩星期都未能找出接班人選。回顧歷史，美國國會一般都是因為議長逝世出現從缺，包括1961年的議長雷伯恩（Sam Raygurn）及1934年的雷尼（Henry Rainey）。

同時，今天的狀況發生在一個危險世界和背景下，不論好惡，許多國家正仰賴着美國的金錢、軍事或管理援助。

烏克蘭在抵禦俄羅斯的防禦在很大程度依賴美國提供資金和物資支持；以色列一直依賴美國提供的防空系統，應對哈馬斯的攻擊。美國總統拜登（Joe Biden）正要求提供巨額資金，為烏克蘭和以色列提供軍事援助，並為加沙地帶提供人道援助。

同時美國正面對中國在印太地區的影響力上升，還有美墨邊境的事務，協助各州建立更好的移民收容所等，這些事情在美國國內存在深刻的政治問題。

眾議院必須選出議長或賦予臨時議長更多權力，否則美國立法部門的一半正陷入癱瘓，這些預算案和拜登想要的一切都將陷入不確定狀態，對美國以致世界構成影響。