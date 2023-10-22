中菲船隻南海擦碰　菲律賓發影片指責任在中方

中國海警10月22日稱當日依法阻攔向仁愛礁非法「坐灘」的菲律賓「馬德雷山」號登陸艦（Sierra Madre）違規建築物資的菲律賓船隻。菲律賓「最強烈地」譴責22日中國海警船的「危險攔截動作」，導致其與菲律賓補給船相撞。



菲律賓南海特遣部隊在聲明中指出「中國海警22日上午發生的危險、不負責任和非法行為，侵犯了菲律賓的主權、主權權利和管轄權」。

菲軍方在Facebook專頁發布影片與聲明。

事件發生在當地時間早上6時4分，菲軍承包補給船「尤娜扎・五月2」號（Unaiza May 2）舷號5203的中國海警船發生擦碰。

中國海警局新聞發言人甘羽評論事件時表示，菲方行徑侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，敦促菲方立即停止侵權行徑。

中國海警局通報，上午6時14分，菲方「尤娜扎・五月2」號遊艇在中國海警局事先提醒告知的情況下，多次無視警告，以不專業、危險方式，故意穿越中方正常執法航行的海警5203艦艦艏，導致輕微擦碰。

上午8時13分，菲海警4409船蓄意挑事，有預謀主動倒車，尾部與中方停車漂泊的瓊三沙漁00003船右舷發生擦碰，惡意碰瓷制造事端，升溫現場局勢。菲方行徑嚴重違反國際海上避碰規則，威脅中方艦船航行安全，中方操作專業規範、正當合法，責任完全在菲方。

中國海警局新聞發言人甘羽表示，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，執意派出2艘運輸船和2艘海警船擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向非法「坐灘」軍艦運送違規建築物資。

中國海警船在多次喊話警告無效的情況下，依法對菲搭載違規建材的船隻採取管制措施，對菲方運送食品等必要生活物資作出臨時性特殊安排，現場操作合理合法、專業規範。期間，菲方船隻無視中方嚴正警告，以不安全方式危險接近中方船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，違背自身承諾，中方敦促菲方立即停止侵權行徑。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。