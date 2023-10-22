中菲船艦南海仁愛礁碰撞　中國海警斥惡意碰瓷｜有片

10月22日，中國海警依法攔阻菲律賓向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運送違規建築物資的船隻。

中國海警局新聞發言人甘羽表示，菲方行徑侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，敦促菲方立即停止侵權行徑。



中國海警局通報，上午6時14分，菲方「尤娜紮·五月」2號遊艇在中國海警局事先提醒告知的情況下，多次無視警告，以不專業、危險方式，故意穿越中方正常執法航行的海警5203艦艦艏，導致輕微擦碰。

上午8時13分，菲海警4409船蓄意挑事，有預謀主動倒車，尾部與中方停車漂泊的瓊三沙漁00003船右舷發生擦碰，惡意碰瓷制造事端，升溫現場局勢。菲方行徑嚴重違反國際海上避碰規則，威脅中方艦船航行安全，中方操作專業規範、正當合法，責任完全在菲方。

中國海警局新聞發言人甘羽表示，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，執意派出2艘運輸船和2艘海警船擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向非法「坐灘」軍艦運送違規建築物資。

中國海警船在多次喊話警告無效的情況下，依法對菲搭載違規建材的船隻採取管制措施，對菲方運送食品等必要生活物資作出臨時性特殊安排，現場操作合理合法、專業規範。期間，菲方船隻無視中方嚴正警告，以不安全方式危險接近中方船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，違背自身承諾，中方敦促菲方立即停止侵權行徑。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。