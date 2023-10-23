翟雋晤阿拉伯國家聯盟秘書長　稱雙方在巴勒斯坦問題立場相近

中國政府中東問題特使翟雋10月21日出席開羅和平峰會期間會見阿拉伯國家聯盟（Arab League）秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）。他們就以巴局勢交換意見。翟雋稱，中國與阿盟在巴勒斯坦問題上立場相近。



翟雋表示，中方堅定支持阿盟在這問題上發揮重要作用，支持有關阿拉伯國家展開斡旋，推動局勢盡快降溫。他指中方對以巴衝突造成大量平民傷亡、人道形勢急劇惡化感到痛心，呼籲盡快停火止戰，展開人道救援，防止人道主義災難發生。中方認為，武力不是解決問題之道，以暴制暴只會陷入冤冤相報的惡性循環，給政治解決巴勒斯坦問題製造障礙。

翟雋表示以巴問題的根源在於巴獨立建國的夙願遲遲未能實現，在「兩國方案」基礎上重啟和談，是打破以巴衝突惡性循環的唯一出路。

蓋特回應指當前加沙（Gaza）局勢危急，面臨深重災難。他說當務之急是敦促以巴雙方停火止戰，盡快向加沙民眾提供人道救援。他指國際社會有責任採取行動，盡早重啟和談，推動政治解決巴勒斯坦問題。阿方高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上的客觀公正立場，願同中方保持密切溝通，共同為結束以巴衝突、重啟中東和平進程而努力。