德媒：以巴衝突轉移國際注意力　基輔憂西方盟國疲憊

德媒稱，自以巴衝突於10月7日爆發以來，國際社會的注意力已從俄烏戰爭轉向中東衝突。與此同時，西方盟國對基輔的支持力度似乎開始出現疲憊迹象，使烏克蘭當局深感擔憂。



《德國之聲》（DW）10月22日刊文稱，美國總統拜登（Joe Biden）日前表明華府具備同時應對兩場衝突的能力。他在回答一名記者提問時說，美國當然可以同時應對這兩場危機，並反問道：「如果我們不做，誰做呢？」

但事實上，拜登與共和黨人意見相左，共和黨人希望削減對烏克蘭的援助。在美國會處於混亂之際，目前尚未有更多新資金被注入烏克蘭。

馬丁．路德-哈勒-維滕貝格大學（ Martin Luther University Halle-Wittenberg）政治學者瓦維克（Johannes Varwick）認為，早在最近的中東危機爆發之前，美國對烏克蘭支持的態度就已經發生轉變。他說：「存在着對注意力和資源的競爭。我認為主要參與者現在不會停止支持烏克蘭，但優先事項將會改變。」

另一方面，歐洲各國對烏克蘭的支持力度也在減弱，凝聚力正在下滑。

首先，波蘭出於對烏克蘭進口廉價穀物的憤怒，威脅要暫時停止武器交付。其次，斯洛伐克親俄民粹份子菲佐（Robert Fico）近日在選舉中獲勝，而菲佐的競選期間誓言是，斯洛伐克將「不向烏克蘭提供一發彈藥」，同時呼籲改善與莫斯科的關係。

此外，匈牙利則從未遵守歐盟對俄羅斯的制裁決議，繼續向俄羅斯購買天然氣。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）也試圖阻止歐盟向烏克蘭提供進一步的財政援助。

德國國防政策專家、保守派議員基塞韋特（Roderich Kiesewetter）認為，整個西方「對烏克蘭的支持已經減弱，凝聚力正在崩潰，呼籲『裁定和平』的聲音愈來愈大」，也就是說，較弱的烏克蘭將被迫接受較強大的俄羅斯指定的條件。

德國之聲駐烏克蘭記者貢恰連科（Roman Goncharenko）近期表明：「烏克蘭人對西方的疲憊感到失望。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

