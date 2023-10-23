中國企業會見越南官員　表態願投資南北高鐵

撰文：蕭通
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越南傳媒報道，中國企業日前表示，有意投資包括南北高鐵在內的越南重大基礎建設。越方回應稱，鼓勵具財力、擁有現代技術的企業參與越南重要基建投標，但同時指部份中國企業先前在越南的基建存在不足。

第三屆「一帶一路」國際合作高層論壇舉行期間，10月19日下午，越南計劃與投資部部長阮志勇與中國交通建設集團（簡稱：中國交建）代表、中國港灣工程有限責任公司（CHEC）總經理白銀戰舉行了工作會議。

據指出，中國交建1996年開始在越南開展業務，迄今已進行20多個基設和能源項目，例如：河內——海防高速公路；蓋梅（Cái Mép）——施威（Thị Vải）港群建設項目；平順省永新火力發電廠和風力發電項目等。

白銀戰表示，中國交建希望未來參與越南更多重大基設發展，例如：南北高鐵發展計劃；投資建設胡志明市高速公路項目；風電開發項目等。

阮志勇表示，越南政府已發布《2021-2030年階段基礎建設發展行動計劃和2050年願景》；《2021-2030年階段國家電力發展規劃和2050年願景》（簡稱：第八個電力規劃），越南鼓勵有財力、技術、管理程度較高的企業，參與重點基礎建設項目招標。

但阮志勇同時指出，一些中國企業先前在越南所進行的基礎建設，存在不足之處。他期望，中國交建作為越南主要承包商及戰略投資者，能夠與越南分享專業知識，提供培訓及技術轉移，幫助越南有效、永續開發與管理基礎建設，為兩國在基建的發展與合作作出貢獻。

白銀戰表示，該公司將加倍努力，有效參與越南基礎建設項目，使中國交建真正成為中越兩國合作、友誼的橋樑。

初步計劃顯示，越南南北高鐵全長達1,500多公里並且穿越20多個地區，總投資額估計超過616億美元。當局已將南北高鐵確立為連接城市鐵路、主要經濟中心、海港、機場和國際邊境的軸心骨幹。

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