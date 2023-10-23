翟雋：中國堅定支持阿盟在巴勒斯坦問題上發揮重要作用

中國政府中東問題特使翟雋10月21日在出席巴勒斯坦問題開羅和平峰會期間，會見阿拉伯聯盟（Arab League）秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit），就當前巴以局勢交換意見。



翟雋表示，中方對巴以衝突造成大量平民傷亡、人道形勢急劇惡化感到痛心，呼籲盡快停火止戰，開展人道救援，防止人道主義災難發生，中方認為，武力不是解決問題之道，以暴制暴只會陷入冤冤相報的惡性循環，給政治解決巴勒斯坦問題製造障礙。

翟雋指，巴問題的根源在於巴獨立建國的夙願遲遲未能實現，在「兩國方案」基礎上重啟和談，是打破巴以衝突惡性循環的唯一出路。

他續稱，中國同阿盟在巴勒斯坦問題上立場相近，中方堅定支持阿盟在這一問題上發揮重要作用，支持有關阿拉伯國家開展斡旋，推動局勢盡快降溫。

蓋特表示，當前加沙局勢危急，面臨深重災難，當務之急是敦促巴以雙方停火止戰，盡快向加沙民眾提供人道救援。國際社會有責任採取行動，儘早重啟和談，推動政治解決巴勒斯坦問題。

蓋特指，阿方高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上的客觀公正立場，願同中方保持密切溝通，共同為結束巴以衝突、重啟中東和平進程而努力。