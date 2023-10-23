泰國前首相他信被允許繼續在監獄外接受治療

泰國懲教部表示，被監禁的泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）將被允許繼續在警察總醫院接受治療。



泰國《民族報》（The Nation）報道，在最初給予的60天期限屆滿後，懲教部允許延長他信的獄外治療期限。

懲教局局長沙哈甘（Sahakarn Phetnarin）表示，做出允許他信留院的決定是基於醫生的建議，醫生希望他信留院接受與高血壓、呼吸系統問題和年齡有關的其他疾病的適當治療。

懲教署的批准、醫療建議和相關證明已提交給司法部常務秘書，並批准延長他信的住院時間。

74歲的他信在流亡國外15年後，8月22日返國。他在抵達機場當天就被警方帶到最高法院，因貪污濫權罪被判入獄8年。

監獄醫院的醫生發現他信有胸痛和持續高血壓的症狀後，被轉移到警察總醫院。

不過，社交媒體上週流傳一張照片顯示他信穿着病人服，戴着口罩，躺在輪床上，被送往接受掃描。一些批評者認為這張照片是擺拍的，故意發布是為了讓外界認為他信病情仍很嚴重，須繼續在監獄外接受進一步的治療。

泰國當局表示，不會輕易允許他信轉到更舒適的私人醫院。

本文獲《聯合早報》授權轉載

