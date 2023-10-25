泰國一原因不要中國潛艦欲改買護衛艦　內媒批：耍大國有代價

泰國軍方日前證實，向中國採購的「S26T」潛艦（即解放軍039A型潛艦）由於無法按照當年合約，配備德國製柴油發動機，基於對中國發動機品質的疑慮，決定改買護衛艦。內地媒體對泰方的決定感到氣憤，批評曼谷當局「耍大國是有代價的」。



據指泰國軍方2016年批准從中國引進S26T潛艇的項目，要求潛艇配置德國製造的MTU 396柴油發動機，但因歐盟對中國實施軍事硬件出口限制，德國無法將發動機出口到中國。中國潛艇製造商中船重工集團提議用中國製造的設備取而代之，但雙方幾輪談判之下未有結果。

泰國國防部長蘇廷（Sutin Klungsang）23日對媒體稱已經向中方提議改購護衛艦。他此前還稱，政府將設立委員會，負責於本周與中國磋商護衛艦採購事宜，並稱預計雙方下個月就能達成修改後的採購合同。據路透社報導，上周泰國首相賽塔（Srettha Thavisin）在北京參加一帶一路峰會期間，已向中國提出希望購買護衛艦而非潛艇。

泰國公共電視台（Thai PBS）報道，預計護衛艦造價達170億泰銖（約37億港元），比潛艇的135億泰銖（約29億港元）造價高。泰國原計劃向中國購買三艘潛艇，此前已向中國就第一艘潛艇支付70億泰銖（約15億港元）的分期付款。

有泰國學者認為，原本購買新潛艦的決定，是因泰國需要填補目前水底戰力的缺口。如今改買護衛艦，一方面能維持中泰兩國關係，另一方面則能給泰國政府有更多時間，去尋找新的潛艦選擇。