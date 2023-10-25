習近平晤加州州長紐瑟姆：中國對美國政策就是堅持互相尊重

中國國家主席習近平10月25日下午在人民大會堂會見訪華的美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森），據央視新聞25日報道，習近平稱中美關係發展到今天，成果來之不易，值得倍加珍惜，他又指中方對美政策一以貫之，就是堅持互相尊重、和平共處、合作共贏。



彭博社指，這是中國領導人逾6年來首次會見美國州長。

央視新聞指，習近平稱中美兩國是全球前兩大經濟體，經濟總量超過世界三分之一、人口總數佔世界近四分之一、雙邊貿易額約佔世界五分之一，雙方利益交融十分緊密。

他指中美關係發展到今天，成果來之不易，值得倍加珍惜，中方對美政策一以貫之，就是堅持互相尊重、和平共處、合作共贏，中方會繼續朝這個方向努力，也希望美方同中方相向而行。

中美在綠色發展等領域合作潛力大

報道稱，習近平愉快地憶及曾經訪問加州的情形，介紹中國綠色轉型以及有關地方發展情況。習近平指出發展好中美關係，需要匯聚各方力量。

他指中美關係基礎在民間，希望在人民，未來在青年，活力在地方，「我高度重視並支持中美各界交往和地方合作。希望你此訪增進雙方相互了解，為擴大中國同加州合作、推動中美關係健康穩定發展發揮積極作用。」

他又指中美在綠色發展、應對氣候變化等領域合作潛力巨大，雙方完全可以加強這方面合作，將其打造成中美關係發展新亮點。

紐瑟姆：加州願做中國長期合作夥伴

報道引述紐瑟姆表示，過去幾十年來中國發展取得非凡成就，特別是近年來在新能源領域取得的成就令人讚歎，世界上沒有任何其他國家關係比美中關係更加重要，美中關係事關美國的未來，也關乎人民的幸福。

他指地方交往是美中關係的重要組成部份，歷史上華人為加州建設作出過重要貢獻，加州一直是美國對華合作的重要門戶，他稱贊同習近平關於發展美中關係應該秉持的原則，願本着同樣精神推動加州加強對華交往交流，密切在氣候變化、新能源等領域合作，加州願做中國長期、穩定、強勁的合作夥伴。