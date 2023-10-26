路透社：美國總統拜登明晤中國外長王毅

美國白宮10月25日表示，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與總統拜登（Joe Biden）美國時間27日會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



據兩位熟悉訪問計劃的美國官員透露，預計王毅本週訪問白宮時，拜登總統將與他交談。

據一位知情人士透露，王毅定於25日在白宮會見美國國家安全顧問沙利文，屆時可能會與拜登會面。

美國白宮拒絕回應有關消息。

目前尚不清楚他們的互動會有多實質，但即使是一次非正式的問候，也將是拜登自在印尼峇里G20峰會期間短暫會見中國國家主席習近平、與印度新德里峰會與中國總理李強會面以來，他與中國政府的最高級互動。

圖為美國總統拜登10月19日在白宮就以巴問題發表全國電視講話。（Reuters）

沙利文與王毅在5月10日至11日在奧地利維也納進行了長達8個小時的會晤。此次會晤是「間諜氣球」事件後和中國政府換屆後，中美高級官員的首次會晤。

美國官員稱，王毅與沙利文兩天會談合計時長8個多小時，將為中美之後的更多交流鋪平道路。

美國2月擊落中國氣球後，美國務卿布林肯（Anthony Blinken）取消原訂在同月成行的訪華行程，本在美國總統拜登（Joe Biden）上台後繼續繃緊的中美關係更是趨僵。

當時報道引述美國官員稱，認為沙利文與王毅均認識到事件導致中美暫停接觸，現正尋求超越這一點，重新建立標準和正常溝通渠道。

維也納會面結束後，美國先後派遣3位高官訪華，包括國務卿布林肯（Antony Blinken，6月18至19日）、財長耶倫（Janet Yellen，7月6日至9日）及美國總統氣候特使克里（John Kerry，7月16至19日），最後是美國商務部長雷蒙多（（Gina Raimondo，8月27日到30日），它們均可被視為拜登政府努力修復雙邊關係，促使中美關係正常化的一部份。

2023年9月16至17日，王毅與沙利文（Jake Sullivan）舉行多輪會晤。（中國外交部圖片）

兩人在維也納會面後，9月16日至17日再聚首馬爾他（Malta）會談。

雙方圍繞穩定和改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通。王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持「台獨」的承諾。中國的發展有着強大內生動力，遵循必然的歷史邏輯，是阻擋不了的，中國人民正當的發展權利不容剝奪。

雙方同意，繼續落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，舉行中美亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商。雙方探討了進一步支持和便利兩國人員往來措施等。

雙方還討論了亞太地區局勢、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區問題。

美國白宮發布有關消息時稱，這是維持中美溝通的舉措，又形容兩人會談坦誠、實質性以及有建設性；北京方面亦以相同詞彙形容這一輪會談。白宮稱兩人在會談中討論過俄烏戰爭以及台海等議題。

中美關係：圖為2022年11月14日下午，中國家主席習近平在印尼峇里島同美國總統拜登會晤。（新華社）

馬爾他會面發生在關鍵時刻。王毅9月18日訪問莫斯科，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談，而其他多國領導人將往紐約參加聯合國大會，中國國家主席習近平和王毅缺席。

王毅與沙利文的會面亦發生在朝鮮領袖金正恩剛完成對俄羅斯的6天訪問行程。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）其間暗示稱，俄方可幫助朝鮮製造衛星，以及金正恩與俄國防長紹伊古（Sergei Shoigu）討論兩國提升軍事合作的議題。

此外外界預期拜登有可能在11月舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會與習近平會面。但中方從未證實有關消息。王毅與沙利文的會面，或將讓外界認為，他們為兩國領袖會面作最後準備。