布林肯聯合國安理會發言　疑轉口風籲「人道主義暫時停火」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月24日在在聯合國安理會有關中東地區局勢的部長級會議上發表講話。

以下是他發言全文：

布林肯國務卿：主席先生，感謝您召開這次部長級會議以及這次理事會會議。非常感謝特別協調員溫內斯蘭（Wennesland）和副特別協調員黑斯廷斯（Hastings）的重要通報。

秘書長先生，我們感謝您在這個極具挑戰性的時刻發揮的領導作用，特別是幫助將人道主義援助送達加沙的平民。

對整個聯合國團隊——他們無比的英勇、他們一心奉獻——對所有在一些難以想像的最困難的情況下繼續工作的人員，我們表示感謝和欽佩。

我今天來到這裏是因為美國相信聯合國——特別是這個理事會——能為應對這場危機發揮至關重要的作用。事實上，我們已經提出了一項決議，闡明了我們能夠為此共同採取的切實措施。

這項決議建立在巴西上週提出的文本的多個要素的基礎之上。它納入了我們最近幾天從其他理事會成員那裏獲得的實質性反饋。它還充分借鑑了我在哈馬斯於10月7日發動的駭人襲擊後親耳聽到的來自該地區各合作夥伴的觀點——這些觀點也是美國所持有的。

2023年10月24日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聯合國發表講話。（Reuters）

首先，我們都承認各國有權，而且的確有必要，保衛自己免受恐怖主義的侵害。

這是為什麼我們必須毫不含糊地譴責哈馬斯對以色列野蠻的恐怖主義襲擊——嬰孩渾身都是彈孔；年輕人遭到殺人狂魔的追捕及槍殺；民眾和年輕人被斬首；全家人被活活燒死時最後一次緊緊相擁；父母在子女面前被處決；子女在父母面前被處決；還有那麼多人在加沙遭到劫持。

我們必須要問——的確必須要問——憤怒何在？憎惡何在？駁斥何在？對這些恐怖主義行徑的明確譴責何在？

我們必須重申每個國家都有權自衛，以制止這種恐怖主義行徑再次發生。這個理事會的任何成員國——整個機構內的任何國家——都不能容忍也不會容忍本國人民遭到屠殺。

這個理事會和聯合國大會已多次重申，一切恐怖主義行徑都是非法的、無可辯解的。無論它們是針對內羅畢還是峇里島，是盧克索、伊斯坦布爾還是孟買，是紐約還是貝埃里基布茲（Kibbutz Be’eri），這類行徑都是非法的、無可辯解的。無論是由伊斯蘭國組織（ISIS）、博科聖地（Boko Haram）、青年黨（al-Shabaab）、虔誠軍（Lashkar-e Tayyiba）還是哈馬斯（Hamas）所為，這類行徑都是非法的、無可辯解的。無論受害者是因其信仰、種族、國籍還是其他原因成為受害對象，這類行徑都是非法的、無可辯解的。

這個理事會有責任譴責那些武裝、資助及訓練哈馬斯或其他任何犯下如此恐怖罪行的恐怖主義組織的成員國。

讓我們不要忘記，在10月7日被哈馬斯殺害的1400多人中，有來自30多個聯合國會員國的公民，包括這張會議桌前的許多成員。受害者中至少有33名美國公民。擊敗恐怖主義與我們每個人都利害攸關，而且是我們每個人的責任。

圖為2023年10月22日，以色列南部一棟建築前豎立起來的以色列國旗。（Reuters）

其次，我們一致贊同保護平民至關重要。

正如拜登總統在這場危機一開始就明確表示的，儘管以色列有權利——而且確有義務——保衛自己，但如何這樣做至關重要。

我們知道哈馬斯並不代表巴勒斯坦人民，巴勒斯坦平民不應為哈馬斯所犯下的暴行受到指責。巴勒斯坦平民必須得到保護。

這意味着哈馬斯不得將平民用作人體盾牌。難以想像還有比這更卑劣的行徑。

這意味着以色列必須採取一切可能的預防措施，以避免對平民造成傷害。這意味着食物、水、藥品和其他必要的人道主義援助必須能夠進入加沙，並提供給需要援助的人。這意味着平民必須有機會脫離危險。這意味着必須出於這些目的考慮人道主義停火。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）2023年10月24日在聯合國安理會有關中東地區局勢的部長級會議上發表講話。（美國駐華大使館和領事館網站）

美國一直在不懈努力將這些原則付諸實現。我們繼續與埃及、以色列、該地區的合作夥伴以及聯合國密切協調，以建立機制使持續的人道主義援助能夠送達加沙的平民，同時不讓哈馬斯或其他任何恐怖主義組織獲利。拜登總統已任命我們最資深的外交官之一，戴維・薩特菲爾德（David Satterfield）大使，來領導我們的人道主義援助工作，他目前正在實地履行這一職責。

美國已承諾增加提供1億美元人道主義援助，用於幫助加沙和西岸的巴勒斯坦人，並使我們在過去兩年半為巴勒斯坦人民提供的援助總額超過16億美元。這讓美國成為迄今為止向巴勒斯坦人民提供援助最多的一個國家。我們呼籲所有國家，特別是那些有最大捐助能力的國家，與我們一道響應聯合國就加沙人道主義局勢發出的呼籲。

我們努力挽救這場衝突及每一場衝突中的無辜生命的核心信念在於我們堅信每一個平民的生命都同等寶貴。在保護平民生命方面沒有等級之分。不論他們的國籍、族裔、年齡、性別或信仰，平民就是平民。

這就是為什麼美國哀悼在這場危機中遇難的每一個無辜的生命，其中包括以色列和巴勒斯坦的男女老少，穆斯林、猶太人、基督徒、各種國籍和信仰的人們，其中還有至少35名聯合國工作人員。這也是為什麼我們迫切需要努力保護這場衝突中的所有平民，以制止更多人死亡，而死難者已經太多了。

我們對平民生命的重視推動着我們努力確保被哈馬斯和加沙其他恐怖主義組織所劫持的人質獲釋。我和其他人一樣，在最近的訪問中有機會與那些失蹤且疑似落在哈馬斯手中的人質的家人見面。如你們所知，今天在座的就有其中幾位。我們中任何人——我們中任何人——都無法想像他們所經歷的噩夢，這是任何家庭都不應承受的。他們的親人必須立即、無條件地獲釋，而這個理事會的每一位成員——事實上，這個機構的每一位成員——都應該堅持這一點！堅持這一點！堅持這一點！

以色列85歲婆婆利夫希茨（Yocheved Lifshitz）獲釋後，2023年10月24日在特拉維夫講述自己被挾持的經歷（Reuters）

我們對卡塔爾、埃及和國際紅十字會（ICRC）幫助被哈馬斯劫持的四名人質獲釋表示感謝。但至少還有200名來自多個國家的人質仍然在哈馬斯手中。因此，我再次懇請在座每一位成員：請利用你們的聲音、請利用你們的影響力，請利用你們的資源，確保他們無條件立即獲釋。

第三，我們都決心制止這場衝突擴散。這涉及安理會的主要職責——維護國際和平與安全。更廣泛的衝突不僅對巴勒斯坦人和以色列人，而且對整個地區和世界各地的人們都將是災難性的。為此，我們呼籲所有會員國向任何企圖在這場衝突中開闢另一條反對以色列的戰線或可能攻擊包括美國在內的以色列的合作夥伴的國家或非國家行為體發出堅定的一致的信息：不要這樣做。不要火上澆油。

安理會成員，特別是常任理事國，負有防止這一衝突擴散的特殊責任。我期待繼續與中華人民共和國外長合作，在他本週晚些時候訪問華盛頓時為此做出努力。

多年來，伊朗一直支持哈馬斯、真主黨（Hizballah）、胡塞武裝（Houthis）和其他繼續對以色列發動襲擊的組織，這對在座的各位或安理會的任何人來說都已不是什麼秘密。伊朗領導人經常威脅要將以色列從地圖上抹去。最近幾週，伊朗的代理勢力多次襲擊駐伊拉克和敘利亞的美國人員，而這些人員的任務是阻止ISIS再度肆虐。

2023年10月23日，黎巴嫩真主黨成員參加成員Abbas Shuman的葬禮。他是在以黎發生衝突期間，在黎巴嫩南部被殺。葬禮是在黎巴嫩巴Baalbek舉行。（Reuters）

因此，讓我在安理會上說明這一點——我所要說的已通過其他渠道一再向伊朗官員強調過——美國不尋求與伊朗發生衝突。我們不希望擴大這場戰爭。

但是，如果伊朗或其代理勢力在任何地方襲擊美國人員，有一點是明確無疑的：我們將迅速果斷地保衛我們的人員並捍衛我們的安全。

我要對安理會所有成員說：如果你們和美國一樣希望阻止這場衝突擴散，請告誡伊朗，告誡其代理勢力——通過公開的以及不公開的所有渠道——不要在這場衝突中開闢另一戰線攻擊以色列；不要攻擊以色列的合作夥伴。

我們敦促成員國採取更進一步的措施：明確表示，如果伊朗或其代理勢力擴大這場衝突並使更多平民面臨危險，你們——你們——將追究他們的責任。採取在整個地區及其他地區的安全與穩定都懸於一線的情況下所應採取的行動，因為事實的確如此。

第四點，也是最後一點，儘管我們正在應對這場迫在眉睫的危機，我們都一致同意必須加倍努力，共同構建一個以色列和巴勒斯坦衝突的持久政治解決方案。在該地區實現持久和平與安全的唯一途徑，擺脫這種可怕的暴力循環的唯一方式，就是為兩個民族建立兩個國家。

正如拜登總統從第一天起就強調的那樣，巴勒斯坦人理應享有同等的安全、自由、正義、機會和尊嚴。而且巴勒斯坦人享有自決權並擁有自己的地位。

然而，我們對實現兩國解決方案有着清醒的認識，我們知道這將是多麼艱難。但正如拜登總統所說，我們不能放棄和平。事實上，正是處在像現在這樣的至暗時刻，我們更須竭盡全力保持一條替代途徑，向人們表明，以切實的方式改善他們的生活是可行的——事實上，這也是必要的。

最近幾週，我們聽到許多國家表達了對持久政治解決方案的支持。我們今天要傳遞的信息是：幫助我們構建這一解決方案。幫助我們阻止戰爭擴散，因為戰爭擴散將使兩國方案以及該地區更廣泛的和平與安全更難以實現。

當地時間2023年10月16日晚，聯合國安理會就巴以局勢決議草案進行投票。照片攝於位於美國紐約的聯合國總部。（Reuters）

各位安理會成員：我們正站在一個十字路口。我們面前有兩條路。它們兩者所形成的對比再鮮明不過了。

一條是哈馬斯所走的道路。我們知道它通向何方：死亡、毀滅、苦難和黑暗。

另一條道路則通往更廣泛的和平、更大的穩定、更多的機會以及更大程度的正常化和融合——一條通往該地區人民能夠毗鄰而居、工作、禮拜、學習的道路，一條通往巴勒斯坦人實現其合法自決權並建立自己國家的道路。

聽任哈馬斯的暴行將我們推向其恐怖主義和虛無主義的道路，將是它最大的勝利。我們絕不能讓它得逞。哈馬斯不能替代我們做出選擇。

美國隨時準備與任何願意為該地區打造更加和平、安全的未來的國家合作——一個該地區的人民渴望並理應享有的未來。謝謝主席先生。

（全文完）

2023年10月26日，在加沙走廊南部收容巴勒斯坦人的帳篷營地，仍可見以巴衝突的硝煙。（Reuters）

美國自以巴衝突7日發生以來一直避免公開呼籲「停火」，甚至避免說「停火」一詞。

美國務院和其他美國官員拒絕任何形式的停火呼籲，正如國務院發言人馬米勒（Matt Miller）25日所說的那樣，他們辯稱，停火會「讓哈馬斯有能力休息、整頓並（讓我們）準備繼續看着恐怖分子對以色列進行攻擊。」

美國總統拜登（Joe Biden）23日回答記者。當時記記者問拜他登是否支持「人質換停火的協議」。他一度稱「我們應該停火」，但迅速「改口」：「不是停火，我們應先尋求人質獲釋，然後再談（停火）」。