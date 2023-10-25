布林肯聯合國安理會發言　籲以巴考慮「人道主義暫時停火」

聯合國安理會10月24日開會討論以巴局勢。美國務卿布林肯（Anthony Blinken）會上對以色列的軍事行動大力支持，呼籲以巴雙方考慮「人道主義暫時停火」，保護加沙平民。



布林肯24日在聯合國安理會譴責巴勒斯坦極端組織哈馬斯對以色列發動「恐怖襲擊」，導致無數加沙無辜平民受傷害，同時要求哈馬斯「立即停止將平民當作人肉盾牌」，也要求以色列採取一切可能措施避免平民受害。

布林肯稱：

哈馬斯必須停止使用他們（平民）作為人肉盾牌，以色列必須採取一切可能的預防措施，避免對平民造成傷害。這意味着食物、藥物、水和其他援助必須流入加沙以及人們需要的地區。這意味着平民必須能夠擺脫傷害。意味着出於這些目的必須考慮人道主義暫停（戰鬥）。

美國自以巴衝突7日發生以來一直避免公開呼籲「停火」，甚至避免說「停火」一詞。

美國務院和其他美國官員拒絕任何形式的停火呼籲，正如國務院發言人馬米勒（Matt Miller）25日所說的那樣，他們辯稱，停火會「讓哈馬斯有能力休息、整頓並（讓我們）準備繼續看着恐怖分子對以色列進行攻擊。」

美國總統拜登（Joe Biden）23日回答記者。當時記記者問拜他登是否支持「人質換停火的協議」。他一度稱「我們應該停火」，但迅速「改口」：「不是停火，我們應先尋求人質獲釋，然後再談（停火）」。