指解放軍機攔截一度僅距3米　北京斥美軍到中國家門炫武｜有片

美國印太司令部（INDOPACOM）10月26日公布影片，指控中國解放軍在南海上空「危險飛行」，一路進逼至不到10英尺（約3米）近距離攔截，威脅美軍B-52同溫層堡壘轟炸機（B-52 bomber）的安全。



INDOPACOM公布影片並指出，當時正值夜間，能見度很低，B-52在南海國際空域進行合法行動，解放軍殲-11卻以「違反國際航空安全規定與規範的方式」進行攔截，「中共飛行員以不安全且不專業的方式飛行，透過不受控制的超速，飛在B-52下方、前方與10英尺範圍內，展現出糟糕的飛行技術，讓兩架飛機都處於碰撞的危險之中。」

從照片中可見兩機確是非常接近：（按圖了解）

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美國國防部印太事務助理部長拉特納（Ely Ratner）本月稍早指出，過去2年，中國飛行員在南海與東海對美國飛行員的「強制與冒險」行為，已經比過去整整10年還要多，「2021年秋天起，我們已經看到超過180起此類事件。這是一場集中且一致的行動，透過表現這些危險行為，迫使美國改變合法的任務行動。」

Business Insider在報道中稱解放軍飛行員被指控危險行為激增，但中國卻在與美國的國防對話方面，很大程度地保持沉默，這種情況讓「180多次危險飛行」的次數顯得驚人。

五角大樓在最新的《中國軍力報告》中寫道，「2022年，（中國人民解放軍）很大程度上否認、取消、忽視經常性的雙邊接觸與國防部溝通請求」，此狀況在2023年依然持續，還伴隨北京「日益強制與冒險的操作行為」，讓外界擔憂「一場任務事件或誤判，將旋即演變為危機或衝突。」

中國國防部10月26日也公布一段影片，稱美國海軍驅逐艦「拉爾夫・約翰遜」號（USS Ralph Johnson）在南海「滋擾」正常訓練的中國海軍，多次做出大角度轉向、急加減速、橫穿等挑釁動作，雙方最近僅約670米，而且並稱類似影片還有很多，「美方才是真正的挑釁者、冒險者、攪局者」。

（編按：中國外交部發言人毛寧10月27日在例行記者會上表示，美國軍機不遠萬里到中國家門口炫耀武力，是造成海空安全風險的根源。

有記者提問：美國印度太平洋司令部發表聲明稱，中國飛行員在南海對美空軍飛機進行「不安全」攔截。聲明稱，中國飛行員「以不受控制的極高的速度接近美方飛機」。你對此有何評論？

毛寧對此表示，「具體的問題，我還是建議你向中方的主管部門瞭解」。

發言人同時指出，美國軍機不遠萬里到中國家門口炫耀武力，是造成海空安全風險的根源，也不利於地區的和平穩定。中方將繼續採取堅決措施維護國家主權安全和領土完整。）

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