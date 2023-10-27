辛偉誠邀中國參加英國AI峰會遭質疑　白宮官員贊成邀請：好主意

英國11月初舉行全球人工智能（AI）峰會，辛偉誠（Rishi Sunak）政府邀請中國參與，引起當地一些議員不滿，辛偉誠重申邀請「絕對正確」。美國白宮科技政策辦公室主任10月26日也表示支持這位英國首相的做法。



英國部份議員對政府的做法不滿，包括前首相卓慧思（Liz Truss）26日表示對中國獲邀參與峰會的消息深感不安，並在社交網站X（前稱Twitter）指「我們應該與我們的盟友合作，而不是與那些尋求顛覆自由和民主的人。」

她去信辛偉誠，要求對方重新考慮邀請北京的決定。

辛偉誠26日則表示，他未能肯定中國是否會派員參與，但他確信邀請北京絕對是正確的事情。

英國副首相杜永敦（Oliver Dowden）同日較後時稱，中國已接受英方邀請出席峰會。

美國總統科學顧問兼白宮科技政策辦公室主任普拉巴卡爾（Arati Prabhakar）26日表示支持辛偉誠的做法，她指「我認為他們（英方）經歷一個很好的過程，找出如何把適合的人召集到適合的桌子上。」

她稱「我們總是希望確保與世界各地舉行良好的對話，所以我認為這是一個很好的主意。」