英媒稱中國料出席首屆AI峰會　或隨時改變主意

英國政府試圖在全球人工智能（AI）領域扮演領導者，成為首屆全球AI安全峰會的東道主。隨着會期臨近，英媒又傳出了新消息。



當地時間10月18日，英國媒體《金融時報》援引英國和中國官員稱，中國預計將參加11月1日-2日在英國布萊奇利園（Bletchley Park）舉行的全球AI安全峰會。兩名中國官員告訴英媒，中國已決定至少派一名代表參加此次峰會。英國官員也稱，中方已接受倫敦方面出席峰會的邀請。

一個月前，英國《衛報》曾援引消息人士獨家報道稱，英國首相辛偉誠考慮禁止中國官員參加這場峰會的一半議程，也就是可能只被允許參加第一天的會議，部分原因是西方擔憂所謂的「中國間諜活動」。

據英媒最新報道，英國官員現在表示，他們預計中國將參加這兩天的會議。

不過，《金融時報》同時提及，鑑於華盛頓不斷試圖阻止中國獲得AI發展所需的晶片技術，以及一些英國和歐洲政客對中國出席峰會的批評，其中一名中國官員表示，關於出席一事，中方可能「隨時改變主意」。

今年6月，辛偉誠在訪問美國時首次宣佈舉辦這場全球AI安全峰會。他希望將此次AI峰會打造為一個匯聚全球政策制定者和科技高管，為管理新興技術制定國際策略的平台。而在公共財政高度緊張之際，辛偉誠也希望AI能夠幫助提高公共部門的生產率。

2023年10月16日，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）在訪問倫敦一所猶太學校時與學生交談。（Pool via Reuters）

了解峰會日程安排的人士表示，峰會將重點關注AI對人類生活構成的風險，因為人們擔心AI可能被國家甚至個人用來加速生物危害和生物武器的開發。官員們希望未來能一年一度或兩年一度舉辦峰會，像七國集團（G7）、二十國集團（G20）那樣每次由另一個國家主辦。

報道透露，科技投資者克利福德（Matt Clifford）和前高級外交官布萊克（Jonathan Black）曾作為辛偉誠的代表，於夏季前往北京與中國同行討論了峰會的共同目標，以及聯合公報的可能措辭。他們也與其他國家的代表進行了類似會晤。

但英媒指出，華盛頓不斷針對中國AI技術發展，將中國代表與西方領導人聚到一起面臨着外交挑戰，這讓中國的參與變得不確定。辛偉誠因邀請中國參加峰會，而受到保守黨內部批評人士的施壓。

英國外交大臣克祁湛明（James Cleverly）則表示，「如果我們將AI技術領域的一個領先國家排除在外」，政府就無法「保護英國公眾免受AI風險的影響」。

總部位於英國的「龜傳媒」（Tortoise Media）今年6月最新發布的全球AI指數顯示，中國在AI方面的綜合能力排名第二，僅次於美國。該指數涵蓋了研究、開發、政府戰略、人才和基礎設施等因素。

圖為2023年3月31日路透社拍攝的一張設計圖片，可看到以人工智能一詞作為背景。（Reuters）

18日，中國駐英國使館發言人就英國情報部門負責人炒作「中國間諜」問題作出最新表態。

對於英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）聲稱，中國正在對英國開展「史詩級規模」的間諜活動，以竊取英方科研成果等敏感信息，發言人指出，「英方官員有關言論完全是無中生有，信口雌黃。中方堅決反對，予以強烈譴責。」

發言人強調，中國是世界知識產權的創造大國，也致力於保護知識產權。中國在創新方面的成就舉世矚目。我們敦促英方官員摒棄陳舊過時的冷戰思維和零和博弈理念，停止對中國無端指責，多做有利於中英互利合作的事，而不是相反。

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