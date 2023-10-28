美媒：以色列總理憂失敗　拒批「地攻」加沙

以色列國防軍已連續兩個晚上在加沙地帶進行「有針對性的襲擊」，此後是否會發起正式的地面進攻？



當地時間10月27日，《紐約時報》援引多達7名以軍高級軍官和3名以色列官員的消息指出，以色列軍隊集結在加沙邊境，據稱已做好了行動準備，然而以色列的政治和軍事領導人在如何、何時、甚至是否發起進攻的問題上存在分歧。



本文獲《觀察者網》授權轉載，撰文：熊超然



報道稱，一方面，進攻的延遲有出於談判和解救被扣押人質的考慮，但另一方面，有消息人士透露，在軍方高層已敲定進攻計劃之時，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）卻拒絕簽字批准，擔心行動若失敗會讓支持率本已「風雨飄搖」的自己受到指責。

此外，以色列「戰時內閣」內部也擔心，發起全面進攻後，以軍將可能在加沙地帶陷入令人生畏的城市戰，同時將面臨加沙城地下的數千名哈馬斯武裝分子，從而陷入更深的「戰爭泥潭」。

以巴戰爭：圖為10月26日，一名參與以色列北部邊境軍事演習的士兵。（Reuetrs）

據報道，這些消息人士表示，從某種程度上來說，推遲進攻是為了給談判代表爭取更多時間，讓伊斯蘭抵抗運動（Hamas，哈馬斯）和其他巴勒斯坦武裝組織手中目前扣押着的200多名人質中的一部份人獲釋。

以色列已誓言對哈馬斯進行報復，以軍方則表示，最早可能在當地時間10月27日採取行動。然而，以色列的領導人尚未就如何報復哈馬斯達成一致。

這些領導人中的一部份人擔心，發起進攻可能會把以色列軍隊捲入一場棘手的城市巷戰中。另一些人則擔心，此舉會引發更廣泛的衝突，比如黎巴嫩真主黨可能會向以色列的城市發射遠程導彈。

以巴戰爭：圖為10月26日，一名參與北部邊境演習的士兵在坦克上掛上以色列國旗。（Reuetrs）

此外，關於是通過一次大規模行動還是一系列小規模行動進行進攻，這方面也存在爭議。還有一個問題是——如果以色列佔領了加沙地帶，誰來管理？

《紐約時報》指出，此輪巴以衝突升級，特別是哈馬斯對以色列發動襲擊後，徹底動搖了以色列人自認為的「無敵感」，並引發了關於以色列應該如何有效應對這一局勢的辯論。此後，以色列政府立即召集了大約36萬名預備役人員，並將其中許多人部署在加沙地帶附近，還有高級官員談論要把哈馬斯從那裏趕出去，這都增加了以色列人對即將在加沙展開地面行動的預期。

但近三週時間過去了，儘管軍方表示，他們已經在邊境進行了幾次短暫的進攻，未來幾天還會有更多的行動，但內塔尼亞胡政府仍沒有正式批准開始地面進攻行動。此外，美國也敦促以色列不要急於進行地面進攻。

《紐約時報》稱，以色列的軍方領導層事實上已經敲定了進攻計劃，但身為總理的內塔尼亞胡拒絕在計劃上簽字，這激怒了該國高級軍官。據兩名參加內閣會議的匿名人士透露，內塔尼亞胡拒絕簽字的部份原因是，他希望得到10月7日之後組建的「戰時內閣」成員的一致批准。

分析人士也認為，內塔尼亞胡對單方面批准地面進攻行動持謹慎態度，因為公眾對其領導能力的信心已經在下降，他擔心如果行動失敗會受到指責。

以巴戰爭：圖為以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月24日出席記者會。（Reuters）

對於這些消息，內塔尼亞胡的辦公室拒絕就此發表評論，而是讓《紐約時報》的記者查閱了其當地時間10月25日晚上發表的講話。講話中，內塔尼亞胡承諾要摧毀哈馬斯，但沒有具體說明行動的方法或時間。

《紐約時報》認為，這種「模稜兩可」的態度似乎反映出「戰事內閣」內部在是否允許全面進攻加沙的問題上存在分歧。全面進攻加沙可能會讓以軍地面部隊陷入令人生畏的城市戰，對抗隱藏在加沙城地下的數千名哈馬斯武裝分子。

以巴衝突：圖為2023年10月27日，從以色列一方看到，在以巴持續交戰之際，以色列和加沙邊境發生爆炸。（REUTERS TV via REUTERS）

當地時間10月27日，以色列國防軍在一份聲明中稱，以軍連續第二個晚上在加沙地帶進行「有針對性的襲擊」。根據以軍公布的影片顯示，坦克和裝甲車在一處農田附近的道路上行駛，並對建築物和開闊地區發動了襲擊。

而據《以色列時報》報道，此前一天，也就是當地時間10月25日晚間至26日凌晨，以色列國防軍針對加沙地帶北部也發起了一次「有針對性」的地面進攻。以色列陸軍廣播電台稱，這是自10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，規模最大的一次進攻。

自10月7日巴以爆發新一輪衝突以來，目前衝突仍在持續。截至當地時間10月26日上午9時，巴以雙方的統計數據顯示，本輪巴以衝突已致雙方超8300人死亡。其中巴勒斯坦方面超6,954人死亡，以方超1,400人死亡。