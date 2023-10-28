加沙被血洗　美國必須負極大責任

終於，當地時間10月27日，提前4天召開的第十屆聯合國大會緊急特別會議上，就以巴相關決議草案進行投票，最終草案以120票贊成、14票反對、45票棄權，同意票達到三分之二的多數票獲得通過。美國、以色列等投票反對。

該決議草案由約旦等超過48國共提。草案呼籲立即實行持久和持續的人道主義休戰，立即向整個加沙地帶的平民提供基本物資和服務，保護平民及國際機構，呼籲撤銷以色列關於撤離北加沙的命令，譴責所有針對巴勒斯坦和以色列平民的暴力行為。

此次以巴戰爭以來，此前巴西、俄羅斯提案已遭否決，而美國的提案則造到中國與俄羅斯、阿聯酋反對，同樣未能通過。此次，美國再次投票反對。而戰場上，以色列在加薩的轟炸行動持續了近20天，以軍方表示已襲擊了加薩境內的7000多個目標。根據英國衝突監測機構Airwars的數據，這也超過了美國領導的對伊斯蘭國轟炸行動最激烈的一個月。哈馬斯控制的加薩衛生部說，以色列的空襲造成6500多人死亡。如果這個數字得到證實，這將成為至少自1982年黎巴嫩戰爭以來，巴勒斯坦人死亡人數最多的衝突。

一幅幅觸目驚心的慘烈畫面背後，美國必須負極大責任。

以巴衝突：圖為2023年10月27日，從以色列一方看到，在以巴持續交戰之際，以色列和加沙邊境發生爆炸。（REUTERS TV via REUTERS）

一邊倒的、毫無底線的偏袒以色列。特朗普時期就承認耶路撒冷為以色列首都、將美國駐以色列使館遷至耶路撒冷等一系列舉動，讓以色列對巴勒斯坦的態度愈發強硬。拜登政府雖口頭上支持「兩國方案」，但並未推翻特朗普政府在涉及巴以衝突問題上的政策，繼續「袒以壓巴」，在安理會多次動用否決權拒絕通過譴責以色列的聲明決議。本次以巴衝突爆發後，美國第一時間發聲力挺以色列。拜登、布林肯等高官走馬燈一般訪問以色列，高調宣告 「美國與以色列站在一起」。 衝突以來，美國已兩次對聯合國安理會要求巴以雙方暫時停火的決議草案投下反對票，第一次是因為「沒有譴責哈馬斯」，第二次則是獨家反對，僅僅是因為「沒有提及以色列的自衛權」。

眼看着黎民遭殃、生靈塗炭，美國完全沒有勸架的打算，而是第一時間批准向以色列提供軍事援助，在以色列遭襲次日即啟運首批援助以色列軍備，還火速在東地中海集結兩大航母戰鬥群加強威懾。近日，拜登又向國會提交1060億美元特別預算案，其中143億美元用於對以色列軍援。拜登還公開表示，美國將確保以色列擁有自衛所需的一切。在美國人眼裏，只有以暴制暴。完全不顧百姓死活。

此外，美國到處施壓別國一起譴責哈馬斯襲擊平民，卻對以色列空襲造成大規模平民傷亡、圍困加沙導致嚴重人道主義危機等事實輕描淡寫；僅強調以色列的自衛權，卻不談以色列軍事行動是否適度，更不提巴勒斯坦人民遭遇長期不公的歷史背景。正如巴勒斯坦駐英國大使在BBC專訪中控訴的那樣，「過去48小時裏以色列發生了悲劇，但在過去50年裏這樣的事一直在巴勒斯坦人身上上演。」

以巴衝突：圖為2023年10月25日，聯合國安理會成員在美國紐約聯合國總部舉行關於以巴衝突的安理會會議並投票。（Reuters）

從國際法上看，一國只有在符合《聯合國憲章》第51條規定及習慣國際法的情形下才可行使自衛權，同時自衛權的行使應符合必要和適當等要求。交戰各方還應遵守國際人道法相關要求。以色列全面封鎖加沙地帶，發動大規模空襲，並斷水斷電斷糧，造成大量巴勒斯坦平民傷亡和民用設施損毀，大量平民流離失所，這是「自衛權」嗎？應該說，更是涉嫌違反了國際人道法的區分、預防等原則，構成戰爭罪、危害人類罪等罪行。

美國總統拜登10月19日在白宮就以巴問題發表全國電視講話。（Reuters）

當然，美國愈是如此肆無忌憚，愈是被自我反噬。

世界一而再再而三的領教美國虛偽的面目。美國對以色列赤裸裸的政治和軍事偏袒，徹底暴露其一貫的「雙標」，加劇同整個阿拉伯世界對立，使其拉攏地區國家和阿拉伯世界的企圖更難實現。特別是加沙醫院被炸後，阿拉伯、伊斯蘭世界爆發反美浪潮，美國本來要同埃及、約旦、巴勒斯坦領導人舉行的四邊會議被迫取消，拜登中東之行也草草收場，即是有力例證。

而美國國內也出現了民意撕裂。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）電視台最新民調顯示，56%的受訪者不贊成拜登對中東局勢升級的立場。華盛頓、紐約等地接連爆發大規模示威活動。共和黨已將美國應對衝突不力定性為拜登政府又一次重大外交失敗，認為「美國可能再度遭受911式恐怖襲擊」。可以想像，隨着大選臨近，兩黨在以巴衝突等重大問題上的爭鬥只會愈演愈烈。

美國總統拜登2023年10月18日訪問以色列特拉維夫，以色列總理內塔尼亞胡親往接機。兩人甫見面即擁抱。（Reuters）

美國《外交政策》雙月刊網站10月19日發表題為《拜登堅決支持以色列可能是個代價高昂的錯誤》的文章也指出，給美國造成的損失可能來自兩個方面。首先，在中東比以往任何時候都更需要一個注重外交和誠實的斡旋者之際，外界認為美國在該地區的衝突中公開偏袒一方。

美國受到的第二大損害的根源與第一個緊密相關，關乎華盛頓在中東乃至全球的外交地位。不少觀察家已注意到，最近的衝突給美國帶來的最大附帶損害是華盛頓在全世界的形象，這遠遠超出了阿拉伯和伊斯蘭世界對以色列和美國的憤怒。

恐怖行為沒有任何值得稱讚之處，但當人們陷入徹底的絕望和被遺忘時，只會出現可怕的事情。當然，對於這些，美國根本就不在乎。