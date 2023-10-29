北京香山論壇前夕　中央軍委2副主席晤與會外國防長

中央軍委副主席何衛東28日與訪華並出席第十屆北京香山論壇的越南國防部長潘文江舉行會談，而中央軍委副主席張又俠28日分別與老撾副總理兼國防部長占沙蒙及蒙古國國防部長賽汗巴亞爾舉行會談。



根據新華社，張又俠在北京八一大樓與占沙蒙會談時說，中方願同老方共同發揚傳統友誼，堅定維護彼此核心利益，攜手加強各領域務實合作，為兩國和兩國人民帶來更多福祉，希望中老兩軍持續加強各層級交往，不斷拓展邊防、政工、聯演聯訓等領域交流合作，增進兩軍互信、維護共同安全，推動兩軍關係全面深入發展。

占沙蒙則說，老方堅定奉行一個中國原則，願與中方並肩努力，鞏固好發展好兩國兩軍傳統友誼。

在同賽汗巴亞爾會談時，張又俠說，明年是中蒙建交75周年和締結友好合作關係條約30周年，希望雙方以此為契機，加強戰略溝通和政策協調，堅定推進新時代中蒙關係行穩致遠。中國軍隊願與蒙古國軍隊一道，攜手踐行習近平主席提出的全球安全倡議，共同為地區安全穩定注入正能量。

賽汗巴亞爾說，蒙方堅決支持全球安全倡議，期待與中方不斷深化務實合作，推動蒙中兩國兩軍關係健康穩定向前發展。

何衛東28日在北京八一大樓與潘文江舉行會談。何衛東稱，中方願與越方傳承發揚「同志加兄弟」傳統友誼。

何衛東表示，中越是具有戰略意義的命運共同體，中方願與越方貫徹落實好兩黨兩國領導人達成的重要共識，更好造福兩國人民。他指希望中越兩軍進一步密切高層交往，拓展務實合作，為推動兩國關係健康穩定發展、維護地區和平穩定貢獻力量。

潘文江說，越方將繼續把發展對華關係放在頭等優先位置，推動越中兩國兩軍關係再上新台階。

第10屆北京香山論壇10月29日至31日舉行。