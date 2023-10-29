以色列攔截來自黎巴嫩地對空導彈　貝魯特機場獲發預警指引

新華社10月29日引述以色列軍方10月28日說，以軍攔截一枚從黎巴嫩發射的地對空導彈。隨着黎以邊境緊張局勢升級，黎巴嫩政府同一天發布預警指引，以防緊急情況下貝魯特國際機場及周邊設施需要疏散。

以色列國防軍28日說，以軍攔截了一枚針對以軍無人機的地對空導彈，這枚地對空導彈發射自黎巴嫩。作為回應，以軍「打擊了導彈發射源」。

據一些媒體報道，黎巴嫩真主黨武裝近幾天試圖用防空導彈攻擊以軍無人機。

以色列國防軍還說，以軍一架無人機打擊了黎巴嫩境內一個「恐怖分子小組」，該小組試圖向以色列發射反坦克導彈。

黎巴嫩真主黨運營的燈塔電視台報道，以色列當天炮擊黎以西部邊界沿線的納古拉和扎拉等地區。

黎巴嫩真主黨說，截至27日，已有47名黎巴嫩真主黨武裝人員在黎以邊境地區的衝突中死亡。以方本周早些時候說，以軍7人死亡。

巴以新一輪衝突爆發後，黎巴嫩真主黨聲援巴勒斯坦極端組織哈馬斯，其軍事組織向以軍陣地發射火箭彈和炮彈，以軍以重型火炮還擊。這是2006年黎以衝突後，兩國邊境發生的最大規模交火。

黎巴嫩政府28日發布預警指引，要求貝魯特國際機場及周圍設施在緊急情況下能夠完成疏散。預警並未說明機場一帶面臨任何迫在眉睫的威脅。