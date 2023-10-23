黎巴嫩邊境衝突升級　以軍連夜空襲真主黨目標　擴大撤離民眾計劃

以軍與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）及敘利亞的衝突加劇，以色列10月22日擴大北部邊境的民眾疏散範圍。真主黨22日宣布，當日有6名成員死亡，即自10月7日以來增至26人。以色列軍方報告，當日至少有5名以色列士兵和一名平民，在以色列邊境一側被殺。



黎巴嫩國家通訊社22日深夜報道，以色列戰機對黎巴嫩南部發動空襲。以色列軍方其後表示，以色列戰機於23日凌晨攻擊了真主黨的兩個地點，該組織正計劃向以色列發射反坦克導彈和火箭。



路透社報道，以色列國防部上星期公布，將從邊境地區及北部謝莫納鎮（Kiryat Shmona）的28個村莊把民眾撤出，提供由國家資助的臨時住所。國防部長加蘭特（Yoav Gallant）最新批准，在疏散名單中增加14個社區。

以色列軍方22日稍早時表示，連夜攻擊了真主黨幾個目標，其後又打擊了三組準備發射反裝甲導彈的武裝分子，還擊落了一架自黎巴嫩境內飛來的無人機。真主黨旗下媒體則報道，以色列對邊境多個地區發動轟炸。

真主黨副主席卡西姆（Naim Qassem）21日表示，該組織處於戰鬥中心，警告如果以色列對加沙發動地面攻勢，以色列將付出高昂代價。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）22日檢閱北方部隊時發表講話，稱暫未能確認真主黨會否全面參戰，但警告真主黨有可能將黎巴嫩拖入區域戰爭，令黎巴嫩遭受「毀滅性打擊」。