福島核污水︱G7貿易部長會　籲立即撤銷對日本食品進口限制

七國集團（G7）貿易部長集體呼籲，「立即廢除」對日本食品的進口限制。



路透社報道，G7貿易部長10月29日齊聚日本大阪開會，並在會後發表一份長達10頁的聲明，雖然並未點名中國，但也抨擊通過貿易進行經濟脅迫的行為。聲明譴責「將經濟依賴武器化的行為」，並誓言「建立自由、公平和互利的商貿關係」。

日本8月24日正式啟動福島核污水排海計劃。中國立即全面暫停日本的水產品進口，俄羅斯也於10月較早時宣布類似的限制措施。日本和美國指責進口限制政策不公平。

G7貿易部長29日的聲明中，也對最近關鍵礦物出口的管控措施表示關切。

中國是全球最大的石墨生產國和出口國。20日，中國商務部和海關總署發布優化調整石墨物項臨時出口管制措施公告，將3種高敏感石墨物項正式列入管制清單。

G7部長一致重申對「廣泛且不斷變化的一系列非市場政策」的擔憂，包括「普遍、不透明和扭曲貿易的工業補貼」，以及強制科技轉讓。

聲明也提到俄羅斯相關問題。G7貿易部長譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭破壞後者糧食出口基建設施，並批評莫斯科決定「單方面」終止有關恢復黑海糧食外運協議的談判。

此外，兩週前，G7財長曾開會譴責巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）對以色列的「恐怖襲擊」，但這次大阪的貿易會議聲明，卻並未提及中東危機，只表示G7財長「尋求提高對自然災害和其他緊急情況下，人道主義物資跨境運輸所面臨挑戰的認識」。

報道稱，西方國家普遍支持以色列要有自衛權，但國際社會對以軍轟炸造成的人命傷亡愈來愈關注，要求暫停空襲以便讓加沙地帶（Gaza Strip）平民獲得人道主義援助的呼聲也日益高漲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

