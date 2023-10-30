以巴衝突｜美國白宮：以色列有義務區別哈馬斯與加沙平民

以色列擴大對加沙的地面攻擊，總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu）10月29日表示，當日曾與美國總統拜登（Joe Biden）通話，強調需立即大幅增加對加沙的人道援助，並需要保護平民。白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）當日稍早表示，以色列有責任保護加沙無辜人民的生命，拜登會在通話時向內塔尼亞胡表明立場。



路透社報道，隨著加沙死亡不斷攀升，美國總統拜登政府面對的壓力升高。沙利文接受多家電視採訪時表示，華府正在向以色列提出尖銳的問題，包括人道援助、區分平民及恐怖分子，以及以色列如何部署軍事行動等。

沙利文表示，「我們確信已有數以千計巴勒斯坦平民喪生於轟炸，每一條人命都是悲劇。這場軍事行動期間，每一天、每一個小時，以色列國防軍及以色列政府，都應該採取一切可能手段，去區別屬於合法軍事目標的恐怖分子哈馬斯，以及不是合法目標的平民百姓。」

沙利文表示，拜登29日與內塔尼亞胡通話時，會重申這一立場。他又稱，美以雙方對話至今坦誠直接，美國將不加掩飾表達立場，表明重視無辜生命的原則，繼續私下向以色列提供建議。

沙利文也強調，內塔尼亞胡有責任「控制」約旦河西岸的極端猶太定居者，定居者對無辜人民實施暴力，是完全不可接受的。

另與埃及總統通話加大支援加沙

另外，白宮指拜登也與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi ）通話，獲承諾29日開始大幅加速向加沙提供援助。白宮表示，拜登並向塞西通報美國如何確保該地區衝突不會升級。

拜登政府也遭到來自民主黨內壓力。眾議員Pramila Jayapa指出，作為以色列最大的軍事支持者，美國對其行動負有一定責任。她認為，美國正因此失去信譽、在世界上被孤立。

辛偉誠及馬克龍通話談人道援助

英國首相辛偉誠（ Rishi Sunak）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）同日通電話，強調向加沙提供緊急人道援助的重要性，指哈馬斯不代表所有巴勒斯坦人，強調要為有需要人士提供食物、燃料、水和藥物，並讓外國公民撤離。