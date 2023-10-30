以巴衝突｜ 以軍警告將轟炸加沙聖城醫院　世衛及紅新月會表關切

以色列軍方10月29日表示，正在擴大在加沙的地面攻擊。紅新月會同日表示，收到以色列當局的警告，要求立即疏散加沙聖城醫院（Al-Quds hospital），因為醫院「將會受到轟炸」。紅新月會指出，距醫院僅50米的地方已遭到攻擊。針對紅新月會的說法，以軍發言人29日拒絕回應。



約14,000 人正在醫院避難

網上片段顯示，目前醫院內有大批流離失所的民眾。而在醫院附近遭砲擊時，醫院內也揚起沙塵。其他短片也顯示，以軍攻擊非常接近。紅新月會表示，目前約有14,000人在該醫院避難，以躲避以色列的空襲。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10月29日表示，巴勒斯坦紅新月會收到以色列當局警告，要求立即撤離加沙走廊聖城醫院，消息「令人深感擔憂」，強調要疏散滿是病人的醫院，無法不危害患者生命。

紅十字會與紅新月會國際聯合會也發聲明稱，對以色列的要求深感震驚，強調在目前的情況下，疏散危重病人和保溫箱中的嬰兒，是幾乎不可能的事，並指出醫院附近發生暴力攻擊和砲擊，進一步危及人員安全，強調聖城醫院由紅十字會負責運營，與其他醫療設施一樣受到國際人道法的保護。

收容5萬人希法醫院恐也成目標

以色列指責，哈馬斯（Hamas）將指揮中心和其他軍事基礎設施，藏於加沙多家醫院，但哈馬斯否認。巴勒斯坦官員表示，另約有5萬人也在加沙希法醫院（Shifa Hospital ）避難，擔心也將成為以色列目標。